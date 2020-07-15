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Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
Инфекционная служба России нуждается в модернизации для защиты граждан в обычной жизни и при появлении новых угроз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:57
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество

Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России

14:34 15.07.2020 (обновлено: 14:57 15.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Инфекционная служба России нуждается в модернизации для защиты граждан в обычной жизни и при появлении новых угроз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить наших граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или при появлении новых угроз", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что в рамках этой работы необходимо предусмотреть совершенствование профильной инфраструктуры и ее кадровое наполнение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
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