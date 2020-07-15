Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России

"Необходимо провести модернизацию инфекционной службы, чтобы защитить наших граждан и обеспечить стабильное оказание плановой помощи в обычной жизни или при появлении новых угроз", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.