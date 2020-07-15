https://ria.ru/20200715/1574387682.html
Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
Инфекционная служба России нуждается в модернизации для защиты граждан в обычной жизни и при появлении новых угроз, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:34
2020-07-15T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество