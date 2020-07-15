Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений

МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Белорусы выстроились в очередь у здания ЦИК для подачи обращений в связи с отказом в регистрации кандидатами в президенты экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
В соцсетях очевидцы публикуют фотографии очереди из нескольких десятков человек, которая выстроилась на минской площади Независимости у здания Дома правительства, где в том числе располагается Центризбирком.
В ЦИК Белоруссии РИА Новости пока не смогли предоставить информацию, сколько обращений принято в среду от граждан.
Во вторник представитель штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила журналистам, что сторонники политика подготовили форму обращения граждан в ЦИК, в котором, в частности, озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. Форма обращения размещена на официальном сайте Бабарико. Помимо прочего, в нем прописано требование пригласить от имени ЦИК "не менее двух уважаемых международных организаций для проведения экзитполов при проведении выборов, обеспечив возможность проведения таких опросов избирателей и опубликования результатов".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрировано пять кандидатов в президенты, двоим претендентам во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.