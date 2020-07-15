Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений

В соцсетях очевидцы публикуют фотографии очереди из нескольких десятков человек, которая выстроилась на минской площади Независимости у здания Дома правительства, где в том числе располагается Центризбирком.

Во вторник представитель штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила журналистам, что сторонники политика подготовили форму обращения граждан в ЦИК, в котором, в частности, озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. Форма обращения размещена на официальном сайте Бабарико. Помимо прочего, в нем прописано требование пригласить от имени ЦИК "не менее двух уважаемых международных организаций для проведения экзитполов при проведении выборов, обеспечив возможность проведения таких опросов избирателей и опубликования результатов".