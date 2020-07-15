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Распространение нового коронавируса
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В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
Четыре новых случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных составило 1178 человек, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
латвия
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коронавирус covid-19, воз, латвия

В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19

14:33 15.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 15 июл – РИА Новости. Четыре новых случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Латвии за минувшие сутки, общее число зараженных составило 1178 человек, говорится в сообщении на сайте Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).
"Всего за сутки проверены 1979 человек. COVID-19 выявлен у четырех человек", - сказано в сообщении.
По данным ЦПКЗ, двое инфицированных недавно вернулись из-за границы, а еще один новый пациент контактировал с другим заболевшим. Путь заражения четвертого человека выясняют эпидемиологи.
За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19. Всего в стационарах лечатся три человека, все со среднетяжелым ходом болезни.
Общее число заразившихся коронавирусом в Латвии достигло 1178 человек, 31 умер.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛатвия
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