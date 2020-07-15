В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19

"Всего за сутки проверены 1979 человек. COVID-19 выявлен у четырех человек", - сказано в сообщении.

По данным ЦПКЗ, двое инфицированных недавно вернулись из-за границы, а еще один новый пациент контактировал с другим заболевшим. Путь заражения четвертого человека выясняют эпидемиологи.

За прошедшие сутки был госпитализирован один пациент с Covid-19. Всего в стационарах лечатся три человека, все со среднетяжелым ходом болезни.