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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574387495.html
В России выделили более ста штаммов коронавируса
В России выделено более 100 штаммов коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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татьяна голикова
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, экономика

В России выделили более ста штаммов коронавируса

14:33 15.07.2020 (обновлено: 14:45 15.07.2020)
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России выделено более 100 штаммов коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 100", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Вице-премьер добавила, что отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваЭкономика
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