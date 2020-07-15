Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, арестованным по делу о его незаконном задержании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Мы подали иск, в рамках которого просим суд обязать ответчиков — бывших полицейских — выплатить Ивану пять миллионов рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", — рассказал он, добавив, что иск могут рассмотреть либо в рамках дела о подброшенных Голунову наркотиках, либо уже после, если суд посчитает необходимым рассмотреть его отдельно.
Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Как утверждала полиция, при задержании у него нашли наркотики, но журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Через несколько дней дело прекратили "в связи с недоказанностью" участия журналиста в преступлении. Впоследствии нескольких сотрудников полиции поплатились за незаконное задержание должностями.
Пятерых из них суд арестовал в конце января. Четверо — бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец — находятся в СИЗО, а пятого, Дениса Коновалова, давшего показания на Ляховца и заявившего, что по его указке он подбросил Голунову наркотики, перевели под домашний арест.