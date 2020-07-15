Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским

"Мы подали иск, в рамках которого просим суд обязать ответчиков — бывших полицейских — выплатить Ивану пять миллионов рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", — рассказал он, добавив, что иск могут рассмотреть либо в рамках дела о подброшенных Голунову наркотиках, либо уже после, если суд посчитает необходимым рассмотреть его отдельно.