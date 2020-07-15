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Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским
Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, арестованным по делу о его незаконном задержании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:05
россия
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
сергей бадамшин
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200601/1572266111.html
https://ria.ru/20200402/1569513797.html
Голунов подал иск для раскрутки себя? Чтобы почаще мелькать в новостях? Наврядли его репутация от этого дела так постродала. Он оппозиционер, это дело фактически даже на пользу ему пошло!
21
А не напомните мотивы полицейских? Да, а что он расследовал в тот момент никто не подскажет?
11
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россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155556/36/1555563655_0:0:2915:1640_1400x0_80_0_0_a165b1b09e98ed90ed4ad518a7e7b25a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, сергей бадамшин, москва, происшествия

Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским

14:32 15.07.2020 (обновлено: 15:05 15.07.2020)
4161
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, арестованным по делу о его незаконном задержании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Мы подали иск, в рамках которого просим суд обязать ответчиков — бывших полицейских — выплатить Ивану пять миллионов рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда", — рассказал он, добавив, что иск могут рассмотреть либо в рамках дела о подброшенных Голунову наркотиках, либо уже после, если суд посчитает необходимым рассмотреть его отдельно.
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Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Как утверждала полиция, при задержании у него нашли наркотики, но журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Через несколько дней дело прекратили "в связи с недоказанностью" участия журналиста в преступлении. Впоследствии нескольких сотрудников полиции поплатились за незаконное задержание должностями.
Пятерых из них суд арестовал в конце января. Четверо — бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец — находятся в СИЗО, а пятого, Дениса Коновалова, давшего показания на Ляховца и заявившего, что по его указке он подбросил Голунову наркотики, перевели под домашний арест.
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Обсудить 11
РоссияИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Голунов подал иск для раскрутки себя? Чтобы почаще мелькать в новостях? Наврядли его репутация от этого дела так постродала. Он оппозиционер, это дело фактически даже на пользу ему пошло!
15 июля, 14:56
Данил Тимонин
9010011
А не напомните мотивы полицейских? Да, а что он расследовал в тот момент никто не подскажет?
15 июля, 14:59
андрей сидоркин
801002
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