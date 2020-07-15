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Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения
Власти РФ ведут работу по возобновлению международного авиасообщения, ожидается, что в самое ближайшее время появится информация об этом, заявила вице-премьер... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:48
россия
татьяна голикова
общество
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353
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россия, татьяна голикова, общество

Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения

14:32 15.07.2020 (обновлено: 14:48 15.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Власти РФ ведут работу по возобновлению международного авиасообщения, ожидается, что в самое ближайшее время появится информация об этом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы ведем сейчас работу по возобновлению международного авиационного сообщения с теми странами, которые соответствуют заявленным нами критериями на принципах взаимности. И мы ожидаем, что авиационные власти в самое ближайшее время представят нам соответствующую информацию", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
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