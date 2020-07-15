https://ria.ru/20200715/1574387361.html
СК попросил отправить замгендиректора "Почты России" под домашний арест
В Чертановский суд Москвы поступило ходатайство следователя о домашнем аресте для заместителя гендиректора "Почты России" Сергея Емельченкова по обвинению в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:31
2020-07-15T14:31
следственный комитет россии (ск рф)
почта россии
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200714/1574309577.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), почта россии, москва, происшествия