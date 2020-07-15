Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574387361.html
СК попросил отправить замгендиректора "Почты России" под домашний арест
В Чертановский суд Москвы поступило ходатайство следователя о домашнем аресте для заместителя гендиректора "Почты России" Сергея Емельченкова по обвинению в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:31
следственный комитет россии (ск рф)
почта россии
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379423_0:33:601:371_1400x0_80_0_0_accf374b6668658c7ea88f18262a7b41.jpg
https://ria.ru/20200714/1574309577.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379423_0:33:601:371_1400x0_80_0_0_accf374b6668658c7ea88f18262a7b41.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379423_32:0:565:400_1400x0_80_0_0_18fbf00d182f7f01ab4661005e7d98a4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379423_99:0:499:400_1400x0_80_0_0_1c2c89feca108276932388106f624340.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), почта россии, москва, происшествия

СК попросил отправить замгендиректора "Почты России" под домашний арест

14:31 15.07.2020
542
© Фото : Почта РоссииЕмельченков Сергей Евгеньевич
Емельченков Сергей Евгеньевич
© Фото : Почта России
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Чертановский суд Москвы поступило ходатайство следователя о домашнем аресте для заместителя гендиректора "Почты России" Сергея Емельченкова по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что замгендиректора "Почты России" по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Емельченков подозревается в превышении должностных полномочий.
"Материал поступил из СК по ЮАО, Емельченков обвиняется по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ, следствие ходатайствует о домашнем аресте", - сказала собеседница агентства.
Санкция части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предполагает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Вчера, 07:26
Депутата Заксобрания Омской области отправили под домашний арест
203003
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Почта РоссииМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии выявили четыре новых случая COVID-19
Коронавирус COVID-19
В России выделили более ста штаммов коронавируса
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса
Очередь, чтобы подать жалобу в Центризбирком, у Дома правительства в Минске
Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
Пассажирский самолет в небе
Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения
Выставка школьной формы
Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде в убийстве девушки заподозрили ее любовника
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Совфед одобрил закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
15:23Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
15:23МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье
15:23Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
Лента новостейМолния