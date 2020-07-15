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Распространение нового коронавируса
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Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России

14:30 15.07.2020 (обновлено: 14:53 15.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Летальность от новой коронавирусной инфекции, пока данные Росстата мы имеем только включая май, составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах мира", - сказал Голикова в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Она также обратила внимание на показатель смертности за пять месяцев 2020 года. По ее словам, он такой же, как и в прошлом году за аналогичный период. "Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности", - заключила вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
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