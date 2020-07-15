Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России

Она также обратила внимание на показатель смертности за пять месяцев 2020 года. По ее словам, он такой же, как и в прошлом году за аналогичный период. "Это означает, что, несмотря на прирост смертности в апреле и мае, у России был резерв по снижению смертности", - заключила вице-премьер.