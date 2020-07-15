https://ria.ru/20200715/1574387076.html
Липецкие власти поддержали семьи, оказавшиеся в трудной ситуации
Более тысячи липецких семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, получили поддержку из регионального резервного фонда - общая... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:28
2020-07-15T14:28
липецкая область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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общество
ЛИПЕЦК, 15 июл - РИА Новости.
Более тысячи липецких семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, получили поддержку из регионального резервного фонда - общая сумма выплат составила более 14 миллионов рублей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
.
Семейной политикой и улучшением качества жизни людей должна заниматься власть всех уровней. Наша задача – поддержать семьи, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне", - отметил глава региона.
Также в области продолжается выплата ежемесячного детского пособия на детей от 3 до 7 лет, утвержденная на федеральном уровне. За получением этого вида помощи в органы соцзащиты населения обратились почти 34 тысячи заявителей. Из них больше 12 тысяч получили отказ. Основная причина – превышение среднедушевого дохода и недостоверные сведения, указанные в заявлении. Около 30% заявлений находятся в стадии проверки.
Пособие получат свыше 14,6 тысяч детей. Сумма выплат на сегодняшний день составляет 411 миллионов рублей.