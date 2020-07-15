Липецкие власти поддержали семьи, оказавшиеся в трудной ситуации

Семейной политикой и улучшением качества жизни людей должна заниматься власть всех уровней. Наша задача – поддержать семьи, чтобы люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне", - отметил глава региона.

Также в области продолжается выплата ежемесячного детского пособия на детей от 3 до 7 лет, утвержденная на федеральном уровне. За получением этого вида помощи в органы соцзащиты населения обратились почти 34 тысячи заявителей. Из них больше 12 тысяч получили отказ. Основная причина – превышение среднедушевого дохода и недостоверные сведения, указанные в заявлении. Около 30% заявлений находятся в стадии проверки.