Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574387035.html
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса
В России удалось не допустить экспоненциального роста числа заразившихся коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_0:303:3072:2031_1400x0_80_0_0_ad77e4103891d20a3ad1edf775ea7716.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_0:303:3072:2031_1400x0_80_0_0_ad77e4103891d20a3ad1edf775ea7716.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_9ff1b254926c189ba34b37318b696efb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185502_495:0:2543:2048_1400x0_80_0_0_db35c51a041b9f12ea272e80233b790c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса

14:28 15.07.2020 (обновлено: 14:35 15.07.2020)
291
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России удалось не допустить экспоненциального роста числа заразившихся коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Усиление санитарной охраны на границе с Китаем с момента начала там эпидемии позволило не допустить экспоненциального роста числа заболевших. Если бы этого не было сделано на самых начальных этапах и не были приняты меры, то уже в 20-х числах января мы бы получили достаточно серьезное распространение заболевания по территории Российской Федерации", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
600025
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Сдача ЕГЭ
Кравцов призвал усилить контроль за мерами защиты участников ЕГЭ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
Токио
В Токио уровень угрозы COVID-19 подняли до максимального
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Емельченков Сергей Евгеньевич
СК попросил отправить замгендиректора "Почты России" под домашний арест
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко
Коронавирус COVID-19
В России выделили более ста штаммов коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
Пассажирский самолет в небе
Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения
Мобильный отряд ФМБА России проводит диспансеризацию
Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
Очередь, чтобы подать жалобу в Центризбирком, у Дома правительства в Минске
Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24Совфед одобрил закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
15:23Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
15:23МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье
15:23Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
Лента новостейМолния