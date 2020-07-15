https://ria.ru/20200715/1574386704.html
Детективный мультсериал по сценарию Донцовой может выйти в сентябре
Новый детективный сериал "Тайны медовой долины" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой планируется выпустить в сентябре, заявила председатель правления... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:25
2020-07-15T14:25
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юлиана слащева
союзмультфильм
дарья донцова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, юлиана слащева, союзмультфильм, дарья донцова
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новый детективный сериал "Тайны медовой долины" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой планируется выпустить в сентябре, заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
"Мы делаем новый, высокотехнологичный, детективный сериал "Тайны медовой долины" по сценарию Дарьи Донцовой. Это наш экспериментальный и очень технологический проект. Думаю, что в сентябре мы уже покажем первые десять серий", - сказала она.
Главные герои - бельчонок Чинк и сова Софи будут распутывать цепочку таинственных событий, происходящих на острове.