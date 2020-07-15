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Детективный мультсериал по сценарию Донцовой может выйти в сентябре
Новый детективный сериал "Тайны медовой долины" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой планируется выпустить в сентябре, заявила председатель правления... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:25
культура
кино и сериалы
новости культуры
юлиана слащева
союзмультфильм
дарья донцова
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/134873/19/1348731947_0:233:2815:1816_1400x0_80_0_0_10fed995cc971b633f84a54dfc7d3779.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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кино и сериалы, новости культуры, юлиана слащева, союзмультфильм, дарья донцова

Детективный мультсериал по сценарию Донцовой может выйти в сентябре

14:25 15.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПисательница Дарья Донцова раздает автографы на Московском фестивале "Книги России"
Писательница Дарья Донцова раздает автографы на Московском фестивале Книги России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новый детективный сериал "Тайны медовой долины" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой планируется выпустить в сентябре, заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
"Мы делаем новый, высокотехнологичный, детективный сериал "Тайны медовой долины" по сценарию Дарьи Донцовой. Это наш экспериментальный и очень технологический проект. Думаю, что в сентябре мы уже покажем первые десять серий", - сказала она.
Главные герои - бельчонок Чинк и сова Софи будут распутывать цепочку таинственных событий, происходящих на острове.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлиана СлащеваСоюзмультфильмДарья Донцова
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