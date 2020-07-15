Детективный мультсериал по сценарию Донцовой может выйти в сентябре

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новый детективный сериал "Тайны медовой долины" по сценарию писательницы Дарьи Донцовой планируется выпустить в сентябре, заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Мы делаем новый, высокотехнологичный, детективный сериал "Тайны медовой долины" по сценарию Дарьи Донцовой. Это наш экспериментальный и очень технологический проект. Думаю, что в сентябре мы уже покажем первые десять серий", - сказала она.