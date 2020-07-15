В Токио уровень угрозы COVID-19 подняли до максимального

ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Власти Власти Токио подняли до максимального четвертого уровня угрозу распространения коронавируса на фоне длящегося уже неделю ежедневного увеличения числа инфицированных, сообщила токийский губернатор Юрико Коикэ

"Нынешняя ситуация такова, что, я думаю, следует предупредить о распространении инфекции", - сказала она на пресс-конференции.

Основной курс администрации Токио будет предусматривать многосторонние меры, включая укрепление системы тестов и лечения, соблюдение требований предосторожности против вируса для жителей и бизнеса столичного региона.

В частности, жители столицы будут призваны избегать магазинов, ресторанов и баров, которые не соблюдают контрмеры для предотвращения распространения вируса.

При этом Коикэ высказалась за серьезный пересмотр планов начала с 22 июля кампании "Езжайте путешествовать" (Go to travel), призванной оживить внутренний туризм в Японии

Рост в городе числа положительных результатов тестов на коронавирус превышал 200 случаев в день в течение четырех суток подряд, начиная с минувшей субботы, а затем немного снизился. Тем не менее, в среду в Токио было зафиксировано 165 положительных результатов тестов. Правда, интенсивно растет и число самих тестов. По словам Коикэ, планируется довести число тестов на COVID-19 в Токио с нынешних 6,5 тысяч до 10 тысяч в день, задействовав дополнительные пункты для тестирования в исследовательских и высших учебных заведениях.

В конце мая на всей территории Японии был отменен действовавший почти полтора месяца режим чрезвычайной ситуации, и постепенно жители начали возвращаться к обычной жизни после самоизоляции и сокращения контактов. Однако с начала июня в Токио число положительных результатов новых тестов стало расти.

Вместе с тем эксперты отмечают, что ситуация ныне отличается от прежней, так как число тяжелых случаев заболеваний невысоко.

С начала года в Японии было выявлено более 23 тысяч человек с коронавирусом, почти тысяча из них скончалась от осложнений.