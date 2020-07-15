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Распространение нового коронавируса
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В Токио уровень угрозы COVID-19 подняли до максимального
Власти Токио подняли до максимального четвертого уровня угрозу распространения коронавируса на фоне длящегося уже неделю ежедневного увеличения числа... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:24
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коронавирус covid-19, юрико коикэ, коронавирусы, япония, токио, в мире

В Токио уровень угрозы COVID-19 подняли до максимального

14:24 15.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 15 июл - РИА Новости. Власти Токио подняли до максимального четвертого уровня угрозу распространения коронавируса на фоне длящегося уже неделю ежедневного увеличения числа инфицированных, сообщила токийский губернатор Юрико Коикэ.
"Нынешняя ситуация такова, что, я думаю, следует предупредить о распространении инфекции", - сказала она на пресс-конференции.
Основной курс администрации Токио будет предусматривать многосторонние меры, включая укрепление системы тестов и лечения, соблюдение требований предосторожности против вируса для жителей и бизнеса столичного региона.
В частности, жители столицы будут призваны избегать магазинов, ресторанов и баров, которые не соблюдают контрмеры для предотвращения распространения вируса.
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При этом Коикэ высказалась за серьезный пересмотр планов начала с 22 июля кампании "Езжайте путешествовать" (Go to travel), призванной оживить внутренний туризм в Японии.
Рост в городе числа положительных результатов тестов на коронавирус превышал 200 случаев в день в течение четырех суток подряд, начиная с минувшей субботы, а затем немного снизился. Тем не менее, в среду в Токио было зафиксировано 165 положительных результатов тестов. Правда, интенсивно растет и число самих тестов. По словам Коикэ, планируется довести число тестов на COVID-19 в Токио с нынешних 6,5 тысяч до 10 тысяч в день, задействовав дополнительные пункты для тестирования в исследовательских и высших учебных заведениях.
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В конце мая на всей территории Японии был отменен действовавший почти полтора месяца режим чрезвычайной ситуации, и постепенно жители начали возвращаться к обычной жизни после самоизоляции и сокращения контактов. Однако с начала июня в Токио число положительных результатов новых тестов стало расти.
Вместе с тем эксперты отмечают, что ситуация ныне отличается от прежней, так как число тяжелых случаев заболеваний невысоко.
С начала года в Японии было выявлено более 23 тысяч человек с коронавирусом, почти тысяча из них скончалась от осложнений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрико КоикэКоронавирусыЯпонияТокиоВ мире
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