В Норвегии мужчина с ножом напал на трех женщин

МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Полиция в норвежском Сапсборге задержала 31-летнего мужчину по подозрению в нападении на трех женщин в центре города, одна из которых скончалась, еще одна находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила норвежская полиция.

"Задержан 31-летний мужчина, который подозревается в убийстве и покушении на убийство, совершенных в отношении трех женщин", - говорится в сообщении.

"В результате ночного нападения скончалась женщина в возрасте около 50-ти лет, вторая получила тяжелое ранение и третья также пострадала, однако ее повреждения не так серьезны", - приводит издание VG слова представителя полиции Агнес Беаты Хемио.

В своем сообщении полиция также отметила, что подозреваемый в нападениях был раньше судим, однако позже ведомство опровергло эту информацию. Сообщается, что правоохранителям уже удалось установить, что нападавший был так или иначе связан с двумя из своих жертв – пострадавшими женщинами, оставшимися в живых.