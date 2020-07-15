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В Норвегии мужчина с ножом напал на трех женщин
Полиция в норвежском Сапсборге задержала 31-летнего мужчину по подозрению в нападении на трех женщин в центре города, одна из которых скончалась, еще одна... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:23
норвегия
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РИА Новости
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норвегия, в мире

В Норвегии мужчина с ножом напал на трех женщин

14:23 15.07.2020
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция в Норвегии
Полиция в Норвегии
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция в Норвегии. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Полиция в норвежском Сапсборге задержала 31-летнего мужчину по подозрению в нападении на трех женщин в центре города, одна из которых скончалась, еще одна находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила норвежская полиция.
"Задержан 31-летний мужчина, который подозревается в убийстве и покушении на убийство, совершенных в отношении трех женщин", - говорится в сообщении.
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Как отмечают местные СМИ, нападение произошло в ночь на среду в трех различных местах Сарпсборга – города на юго-востоке Норвегии с разницей примерно в 10 минут. Одна из женщин сидела в момент нападения в автомобиле и ждала родственника.
"В результате ночного нападения скончалась женщина в возрасте около 50-ти лет, вторая получила тяжелое ранение и третья также пострадала, однако ее повреждения не так серьезны", - приводит издание VG слова представителя полиции Агнес Беаты Хемио.
В своем сообщении полиция также отметила, что подозреваемый в нападениях был раньше судим, однако позже ведомство опровергло эту информацию. Сообщается, что правоохранителям уже удалось установить, что нападавший был так или иначе связан с двумя из своих жертв – пострадавшими женщинами, оставшимися в живых.
Также сообщается, что подозреваемый – гражданин Норвегии иностранного происхождения. В полиции пока не могут раскрыть мотивы преступления.
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