https://ria.ru/20200715/1574386548.html
В Норвегии мужчина с ножом напал на трех женщин
Полиция в норвежском Сапсборге задержала 31-летнего мужчину по подозрению в нападении на трех женщин в центре города, одна из которых скончалась, еще одна... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:23
2020-07-15T14:23
норвегия
в мире
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РИА Новости
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норвегия, в мире
МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Полиция в норвежском Сапсборге задержала 31-летнего мужчину по подозрению в нападении на трех женщин в центре города, одна из которых скончалась, еще одна находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила норвежская полиция.
"Задержан 31-летний мужчина, который подозревается в убийстве и покушении на убийство, совершенных в отношении трех женщин", - говорится в сообщении.
Как отмечают местные СМИ, нападение произошло в ночь на среду в трех различных местах Сарпсборга – города на юго-востоке Норвегии
с разницей примерно в 10 минут. Одна из женщин сидела в момент нападения в автомобиле и ждала родственника.
"В результате ночного нападения скончалась женщина в возрасте около 50-ти лет, вторая получила тяжелое ранение и третья также пострадала, однако ее повреждения не так серьезны", - приводит издание VG слова представителя полиции Агнес Беаты Хемио.
В своем сообщении полиция также отметила, что подозреваемый в нападениях был раньше судим, однако позже ведомство опровергло эту информацию. Сообщается, что правоохранителям уже удалось установить, что нападавший был так или иначе связан с двумя из своих жертв – пострадавшими женщинами, оставшимися в живых.
Также сообщается, что подозреваемый – гражданин Норвегии иностранного происхождения. В полиции пока не могут раскрыть мотивы преступления.