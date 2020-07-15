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В Кремле ответили на сообщения о переносе шествия "Бессмертного полка"
Президент Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:23
бессмертный полк
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бессмертный полк

В Кремле ответили на сообщения о переносе шествия "Бессмертного полка"

14:23 15.07.2020
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир ПесняПрезидент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк Москва" по Красной площади
Президент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Песня
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее несколько СМИ написали, что шествие могут перенести с 26 июля на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Председатель центрального штаба "Бессмертного полка ", народный артист СССР Василий Лановой подтвердил РИА Новости, что акция может пройти 2 или 3 сентября.
Участники акции Бессмертный полк в Петропавловске-Камчатском
4 июля, 09:53
Военные и не только. Стало известно, кто пройдет в "Бессмертном полку"
Помощник президента Владимир Мединский сообщил, что решение о проведении шествия будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки. Он добавил, что пока не слышал о том, что акцию решили перенести, и подчеркнул, что здоровье участников шествия "превыше всего".

"Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка" должно было состояться в День Победы 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позднее Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.
В Тамбовской области уже начали подготовку к акции. В областной администрайии рассказали РИА Новости, что будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра. Добровольцы движения "Волонтёры Победы" пройдут колонной по новому маршруту - от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы.
Кроме того, в акции примет участие глава региона Александр Никитин. Вместе с семьей он пройдет весь маршрут.
Жительница Москвы Анна Белорыбкина заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
8 мая, 11:52Сказано в эфире
Сергей Лапенков: меняется форма "Бессмертного полка", но не смыслАкция памяти "Бессмертный полк" в этом году пройдет в интернете, однако это не уменьшает ее ценность, рассказал радио Sputnik сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.
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Бессмертный полк
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