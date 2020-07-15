В Кремле ответили на сообщения о переносе шествия "Бессмертного полка"

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее несколько СМИ написали, что шествие могут перенести с 26 июля на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Председатель центрального штаба "Бессмертного полка ", народный артист СССР Василий Лановой подтвердил РИА Новости, что акция может пройти 2 или 3 сентября.
Помощник президента Владимир Мединский сообщил, что решение о проведении шествия будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки. Он добавил, что пока не слышал о том, что акцию решили перенести, и подчеркнул, что здоровье участников шествия "превыше всего".
"Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" должно было состояться в День Победы 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позднее Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.
В Тамбовской области уже начали подготовку к акции. В областной администрайии рассказали РИА Новости, что будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра. Добровольцы движения "Волонтёры Победы" пройдут колонной по новому маршруту - от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы.
Кроме того, в акции примет участие глава региона Александр Никитин. Вместе с семьей он пройдет весь маршрут.
8 мая, 11:52Сказано в эфиреСергей Лапенков: меняется форма "Бессмертного полка", но не смыслАкция памяти "Бессмертный полк" в этом году пройдет в интернете, однако это не уменьшает ее ценность, рассказал радио Sputnik сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.