В Кремле ответили на сообщения о переносе шествия "Бессмертного полка"

Президент РФ Владимир Путин во время шествия Региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк Москва" по Красной площади

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Президент Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее несколько СМИ написали, что шествие могут перенести с 26 июля на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Председатель центрального штаба "Бессмертного полка ", народный артист СССР Василий Лановой подтвердил РИА Новости, что акция может пройти 2 или 3 сентября.

Помощник президента Владимир Мединский сообщил, что решение о проведении шествия будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки. Он добавил, что пока не слышал о том, что акцию решили перенести, и подчеркнул, что здоровье участников шествия "превыше всего".

"Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка" должно было состояться в День Победы 9 мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Позднее Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота.

В Тамбовской области уже начали подготовку к акции. В областной администрайии рассказали РИА Новости, что будут следить за соблюдением социальной дистанции в полтора метра. Добровольцы движения "Волонтёры Победы" пройдут колонной по новому маршруту - от памятника Зое Космодемьянской до парка Победы.