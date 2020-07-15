Прокуратура направила в СК материалы о пожаре на складе в Самаре

Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась днем в понедельник. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. Вечером возгорание было локализовано на площади 10 тысяч квадратных метров. Во вторник утром площадь пожара сократилась до 2 тысяч "квадратов", к вечеру того же дня – до 650 квадратных метров. В среду утром ГУМЧС по региону объявило о ликвидации открытого горения, в настоящее время продолжается проливка и разборка конструкции на площади 200 "квадратов". По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.