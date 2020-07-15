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Прокуратура направила в СК материалы о пожаре на складе в Самаре
Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки по факту крупного пожара на складе в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:22
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федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самара, советский район, происшествия

Прокуратура направила в СК материалы о пожаре на складе в Самаре

14:22 15.07.2020
24
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в Самаре
Пожар в Самаре
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Пожар в Самаре
САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки по факту крупного пожара на складе в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Кровля склада на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась днем в понедельник. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. Вечером возгорание было локализовано на площади 10 тысяч квадратных метров. Во вторник утром площадь пожара сократилась до 2 тысяч "квадратов", к вечеру того же дня – до 650 квадратных метров. В среду утром ГУМЧС по региону объявило о ликвидации открытого горения, в настоящее время продолжается проливка и разборка конструкции на площади 200 "квадратов". По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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Ранее начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко сообщил, что Госпожнадзор готовит материалы о возбуждении уголовного дела по статье "Неосторожное обращение с источником опасности, приведшее к возникновению пожара, повлекшего значительный ущерб", которые будут переданы в прокуратуру.
"Прокуратура Советского района Самары направила в следственные органы материалы для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о наличии в действиях руководства организации - владельца склада признаков состава преступления", - сказала представитель прокуратуры.
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Она добавила, что одновременно продолжается прокурорская проверка по факту пожара, к которой привлечены специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Ростехнадзора. "По окончании проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе дана оценка работы уполномоченных органов контроля при проведении проверок соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности", - уточнила собеседница агентства.
Комментарием СУСК РФ по региону РИА Новости пока не располагает.
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