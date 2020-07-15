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Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
Минпромторг РФ планирует утвердить национальный стандарт школьной формы в ноябре 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:42
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
образование - общество
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), образование - общество, общество

Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы

14:42 15.07.2020
494
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВыставка школьной формы
Выставка школьной формы
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Выставка школьной формы. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует утвердить национальный стандарт школьной формы в ноябре 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Стандарт разрабатывается для пиджаков, жакетов, сарафанов, брюк и других элементов одежды для школы. Стандарт установит характеристики, по которым можно будет оценить безопасность тканей для школьной формы, их воздухопроницаемость, гигроскопичность и т.д.
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"Внедрение школьной формы становится эффективным инструментом для развития легкой промышленности страны: это загрузка производственных мощностей, усовершенствование ассортимента и модернизация производства. Формирование национального стандарта школьной формы может урегулировать этот процесс", - рассказали в министерстве.
Предварительный национальный стандарт разрабатывает "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности". Кроме этого, в разработке и обсуждении стандарта участвуют более 30 профильных научных, общественных и коммерческих организаций. Предполагается, что стандарт будет утвержден 10 ноября 2020 года.
Как пояснили в Минпромторге, например, сейчас характеристики воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани уже установлены в техническом регламенте Таможенного союза на детскую одежду. Однако техрегламент предусматривает измерение этих характеристик без учета подкладки.
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"В этой связи в данном стандарте планируется установить характеристики "верха" изделий и подкладки, соблюдение которых изготовителями позволит исключить "эффект скафандра", поскольку качественные полушерстяные ткани фактически могут стать небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка", - отметили в Минпромторге.
В стандарт на школьную форму также планируется включить качественные характеристики ткани, а именно прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки, добавили в ведомстве.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Образование - ОбществоОбщество
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