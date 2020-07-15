Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует утвердить национальный стандарт школьной формы в ноябре 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Стандарт разрабатывается для пиджаков, жакетов, сарафанов, брюк и других элементов одежды для школы. Стандарт установит характеристики, по которым можно будет оценить безопасность тканей для школьной формы, их воздухопроницаемость, гигроскопичность и т.д.

"Внедрение школьной формы становится эффективным инструментом для развития легкой промышленности страны: это загрузка производственных мощностей, усовершенствование ассортимента и модернизация производства. Формирование национального стандарта школьной формы может урегулировать этот процесс", - рассказали в министерстве.

Предварительный национальный стандарт разрабатывает "Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности". Кроме этого, в разработке и обсуждении стандарта участвуют более 30 профильных научных, общественных и коммерческих организаций. Предполагается, что стандарт будет утвержден 10 ноября 2020 года.

Как пояснили в Минпромторге, например, сейчас характеристики воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани уже установлены в техническом регламенте Таможенного союза на детскую одежду. Однако техрегламент предусматривает измерение этих характеристик без учета подкладки.

"В этой связи в данном стандарте планируется установить характеристики "верха" изделий и подкладки, соблюдение которых изготовителями позволит исключить "эффект скафандра", поскольку качественные полушерстяные ткани фактически могут стать небезопасными из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка", - отметили в Минпромторге.