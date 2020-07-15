Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сенаторы в среду ратифицировали протокол к соглашению между правительствами РФ и Сенаторы в среду ратифицировали протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года.

По состоянию на 8 августа 2018 года общая сумма задолженности венесуэльской стороны перед российской стороной по соглашению включает следующие категории обязательств: "консолидированная задолженность в сумме 3 118 423 507,13 доллара США; проценты, начисленные на консолидированную задолженность в соответствии с пунктом 3 статьи 5 соглашения в период с 12 января 2018 года до даты подписания настоящего протокола, включая обе даты, в сумме 217 250 171,00 доллара США", говорится в тексте протокола.

Отмечается также, что основной долг погашается венесуэльской стороной в соответствии с графиком, приведенным в приложении к протоколу, являющемся его неотъемлемой частью. Причем первый платеж в погашение основного долга осуществляется 30 сентября 2018 года или ранее, в случае если на специальном счете, открытом в соответствии с пунктом 1 статьи 5 протокола, сумма денежных средств будет достаточной для осуществления указанного платежа.