https://ria.ru/20200715/1574386261.html
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Сенаторы в среду ратифицировали протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:19
2020-07-15T14:19
венесуэла
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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венесуэла, экономика
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Сенаторы в среду ратифицировали протокол к соглашению между правительствами РФ и Венесуэлы
о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года.
По состоянию на 8 августа 2018 года общая сумма задолженности венесуэльской стороны перед российской стороной по соглашению включает следующие категории обязательств: "консолидированная задолженность в сумме 3 118 423 507,13 доллара США; проценты, начисленные на консолидированную задолженность в соответствии с пунктом 3 статьи 5 соглашения в период с 12 января 2018 года до даты подписания настоящего протокола, включая обе даты, в сумме 217 250 171,00 доллара США", говорится в тексте протокола.
Отмечается также, что основной долг погашается венесуэльской стороной в соответствии с графиком, приведенным в приложении к протоколу, являющемся его неотъемлемой частью. Причем первый платеж в погашение основного долга осуществляется 30 сентября 2018 года или ранее, в случае если на специальном счете, открытом в соответствии с пунктом 1 статьи 5 протокола, сумма денежных средств будет достаточной для осуществления указанного платежа.
Согласно графику погашения задолженности, последний платеж запланирован на 30 сентября 2026 года, его сумма составит 342 147 373,41 доллара.