В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко

В частности, в декларации Лукашенко в графе "Общая сумма годового дохода" за 2019 год указана сумма 117 тысяч белорусских рублей, вид дохода – заработная плата. В строке "Недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" у действующего президента написано "нет". Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко также не имеется.