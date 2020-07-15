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В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2019 году заработал 117 тысяч белорусских рублей, или более 48 тысяч долларов, недвижимости и акций в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:19
сергей черечень
анна канопацкая
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей черечень, анна канопацкая, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко

14:19 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2019 году заработал 117 тысяч белорусских рублей, или более 48 тысяч долларов, недвижимости и акций в собственности он не имеет, следует из декларации о доходах и имуществе главы республики.
В среду в печатном номере газеты "СБ. Беларусь сегодня" были опубликованы декларации о доходах пяти кандидатов на высший государственный пост республики. Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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В частности, в декларации Лукашенко в графе "Общая сумма годового дохода" за 2019 год указана сумма 117 тысяч белорусских рублей, вид дохода – заработная плата. В строке "Недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" у действующего президента написано "нет". Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Лукашенко также не имеется.
Супруга белорусского лидера Галина за 2019 год указала доход в 5,56 тысячи белорусских рублей (около 2,3 тысячи долларов) – пенсию и дивиденды от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратных метров в Шклове Могилевской области, половина доли в праве собственности на жилой дом в деревне Большой Межник Шкловского района площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,15 гектара в городе Шклове. Кроме того, у нее в собственности есть 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".
Еще один кандидат в президенты Белоруссии, Светлана Тихановская, за 2019 год указала доход в 15,78 тысячи белорусских рублей (более 6,5 тысячи долларов), это пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимостью и автомобилем Тихановская не владеет, но у нее есть доли в уставных фондах двух юрлиц. Супруг Тихановской, видеоблогер Сергей, указал в качестве дохода 75,02 тысячи белорусских рублей (более 31 тысячи долларов) - это заработная плата, доходы от краудфандинга и предпринимательской деятельности. Блогеру также принадлежит квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, жилой дом в 192 квадратных метра в Гомельской области. В собственности у Тихановского есть также два автомобиля. Кроме того, ему принадлежат доли в уставных фондах двух юрлиц.
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13 июля, 10:08
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Председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень за 2019 год указал доход в 96 тысяч белорусских рублей (около 40 тысяч долларов), деньги были получены от договора купли-продажи. Недвижимости у него в собственности нет, но есть доли в уставных фондах двух юрлиц.
Бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая указала в виде дохода зарплату в 45,74 тысячи белорусских рублей (18,9 тысячи долларов), из недвижимости у нее есть квартира в Минске площадью 84,7 квадратных метров, административное помещение площадью 47,7 квадратных метров. Кроме того, Канопацкая владеет автомобилем 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО "Пуховичский КХП".
Сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев задекларировал за 2019 год доход в 13,56 тысячи белорусских рублей (5,6 тысячи долларов) зарплаты, владеет в Минске квартирой площадью 49,8 квадратных метров. Доход его супруги Татьяны составил 28 тысяч белорусских рублей (около 11,6 тысячи долларов), ей также принадлежит автомобиль 2016 года выпуска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
9 июля, 19:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
3174002
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Сергей ЧереченьАнна КанопацкаяПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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