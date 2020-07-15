Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574386148.html
Руденко обсудил с послом Армении борьбу с COVID-19
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Армении в РФ Вардан Тоганян обсудили взаимодействие Москвы и Еревана в противодействии... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вардан тоганян
коронавирусы
андрей руденко
воз
москва
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564499573_25:2:576:312_1400x0_80_0_0_3729e98062b9164ca07fb7e88d145525.jpg
москва
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564499573_25:2:576:312_1400x0_80_0_0_3729e98062b9164ca07fb7e88d145525.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564499573_29:0:562:400_1400x0_80_0_0_1459054386d5fd5c88501e39c3e1543f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564499573_128:0:528:400_1400x0_80_0_0_d037e6e6ec00b9c8c5ea1b9c098dbded.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вардан тоганян, коронавирусы, андрей руденко, воз, москва, ереван, армения, в мире

Руденко обсудил с послом Армении борьбу с COVID-19

14:18 15.07.2020
75
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Армении в РФ Вардан Тоганян обсудили взаимодействие Москвы и Еревана в противодействии COVID-19.
"Подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что с российской стороны выражена заинтересованность в стабильном и демократическом развитии Армении, устойчивом углублении многопланового стратегического сотрудничества, решении возникающих проблем во взаимовыгодном конструктивном ключе, характерном для союзнических отношений между двумя странами и народами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вардан ТоганянКоронавирусыАндрей РуденкоВОЗМоскваЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Медики
Власти продолжат при необходимости направлять врачей в регионы
Здание Совета Федерации РФ
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Мобильный отряд ФМБА России проводит диспансеризацию
Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
В Белоруссии на несанкционированных акциях задержали более 250 человек
Армянские военные в Тавушской области
Замглавы МИД обсудил с послом Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде в убийстве девушки заподозрили ее любовника
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 34,2 тысячи
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На месторождении в Томской области выявили очаг коронавируса
Сдача ЕГЭ
Кравцов призвал усилить контроль за мерами защиты участников ЕГЭ
Вид на Большой Утриш
Жители Кубани нашли мину времен Великой Отечественной войны
Токио
В Токио уровень угрозы COVID-19 подняли до максимального
Полиция в Норвегии
В Норвегии мужчина с ножом напал на трех женщин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
15:23МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье
15:23Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
Лента новостейМолния