Власти продолжат при необходимости направлять врачей в регионы

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российские власти будут продолжать направлять бригады врачей в те регионы, которым по-прежнему необходима помощь в связи с эпидемией коронавируса, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В среду он провел заседание координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Премьер отметил, что во многих регионах страны сейчас снимаются временные карантинные ограничения и уже можно посещать общественные места или выезжать на отдых. При этом важно не забывать о мерах безопасности, предупредил глава кабмина.
"В регионы, у которых не хватает собственных сил для борьбы с инфекцией, мы по-прежнему будем направлять бригады врачей для помощи местным медикам, как это было, например, в Дагестане", - заверил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф