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Распространение нового коронавируса
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Власти продолжат при необходимости направлять врачей в регионы
Российские власти будут продолжать направлять бригады врачей в те регионы, которым по-прежнему необходима помощь в связи с эпидемией коронавируса, заявил... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
политика
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, политика

Власти продолжат при необходимости направлять врачей в регионы

14:17 15.07.2020 (обновлено: 15:04 15.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Медики . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Российские власти будут продолжать направлять бригады врачей в те регионы, которым по-прежнему необходима помощь в связи с эпидемией коронавируса, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В среду он провел заседание координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Премьер отметил, что во многих регионах страны сейчас снимаются временные карантинные ограничения и уже можно посещать общественные места или выезжать на отдых. При этом важно не забывать о мерах безопасности, предупредил глава кабмина.
"В регионы, у которых не хватает собственных сил для борьбы с инфекцией, мы по-прежнему будем направлять бригады врачей для помощи местным медикам, как это было, например, в Дагестане", - заверил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинПолитика
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