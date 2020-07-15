Власти продолжат при необходимости направлять врачей в регионы

В среду он провел заседание координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Премьер отметил, что во многих регионах страны сейчас снимаются временные карантинные ограничения и уже можно посещать общественные места или выезжать на отдых. При этом важно не забывать о мерах безопасности, предупредил глава кабмина.