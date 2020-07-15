Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации в России

"Ранняя диагностика важна и при любых других заболеваниях. Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая, как вы помните, была приостановлена из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Принимать решение о ее начале будет руководство регионов, исходя из ситуации на их территории", - сообщил Мишустин в среду на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.