Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации в России

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о возобновлении в стране диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за распространения коронавируса, принимать решение о начале будет руководство каждого конкретного региона.
"Ранняя диагностика важна и при любых других заболеваниях. Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая, как вы помните, была приостановлена из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Принимать решение о ее начале будет руководство регионов, исходя из ситуации на их территории", - сообщил Мишустин в среду на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Настоящий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно этому распоряжению, в документ о приостановлении диспансеризации в связи с ситуацией с коронавирусом вносится изменение, по которому данное ограничение действует до дня отмены высшим должностным лицом субъекта РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.