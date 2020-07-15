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Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации в России
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о возобновлении в стране диспансеризации взрослого населения, которая была... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:56
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РИА Новости
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353
60
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Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации в России

14:17 15.07.2020 (обновлено: 14:56 15.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМобильный отряд ФМБА России проводит диспансеризацию
Мобильный отряд ФМБА России проводит диспансеризацию
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Мобильный отряд ФМБА России проводит диспансеризацию. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о возобновлении в стране диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за распространения коронавируса, принимать решение о начале будет руководство каждого конкретного региона.
"Ранняя диагностика важна и при любых других заболеваниях. Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая, как вы помните, была приостановлена из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Принимать решение о ее начале будет руководство регионов, исходя из ситуации на их территории", - сообщил Мишустин в среду на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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Настоящий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно этому распоряжению, в документ о приостановлении диспансеризации в связи с ситуацией с коронавирусом вносится изменение, по которому данное ограничение действует до дня отмены высшим должностным лицом субъекта РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
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