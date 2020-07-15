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В Белоруссии на несанкционированных акциях задержали более 250 человек
Более 250 человек задержаны по всей Белоруссии во вторник в ходе несанкционированных массовых мероприятий из-за нарушений общественного порядка, сообщила в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:15
валерий цепкало
виктор бабарико
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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валерий цепкало, виктор бабарико, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии на несанкционированных акциях задержали более 250 человек

14:15 15.07.2020
167
© SputnikСотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
© Sputnik
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Более 250 человек задержаны по всей Белоруссии во вторник в ходе несанкционированных массовых мероприятий из-за нарушений общественного порядка, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.
Вечером во вторник в различных городах Белоруссии прошли несанкционированные массовые акции протеста. Их участниками стали граждане, не согласные с решением ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Правозащитники сообщали о массовых задержаниях правоохранителями, в основном, в Минске – более 190 человек. Белорусская ассоциация журналистов также заявила о задержаниях в различных городах 14 корреспондентов местных и иностранных СМИ, большинство из них были отпущены без составления административных протоколов.
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"Нарушения общественного порядка вчера зафиксированы в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Как отметили в ведомстве, часть задержанных после составления административных протоколов и проведения профилактических бесед отпущена, отдельные лица водворены в ИВС. При этом в Витебске обошлось без задержаний.
"Действия сотрудников милиции, в особенности ОМОНа и ГАИ, отличались слаженностью и четкостью. Несмотря на агрессию отдельных граждан, они показали выдержку и высокий профессионализм", - подчеркнули в МВД.
В ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокации в соцсетях, где в последнее время "активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы". В МВД также обратили внимание, что пресечение общественных беспорядков – это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел, и вмешиваться в деятельность представителей госорганов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно. "Участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции – это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности", - указали в МВД.
Сотрудники ОМОН на проспекте Независимости в Минске. 14 июля 2020
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Ассоциация журналистов заявила о задержании корреспондентов в Белоруссии
В свою очередь незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил, что во вторник во время не санкционированных властями акций протеста в различных городах Белоруссии произошло задержание около 300 человек. "Общая цифра задержанных по Беларуси – минимум 286 человек", - говорится в сообщении правозащитников в telegram-канале центра.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также стихийными несанкционированными акциями протеста.
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