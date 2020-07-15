В Белоруссии на несанкционированных акциях задержали более 250 человек

В ведомстве призвали граждан не поддаваться на провокации в соцсетях, где в последнее время "активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы". В МВД также обратили внимание, что пресечение общественных беспорядков – это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел, и вмешиваться в деятельность представителей госорганов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно. "Участвовать или не участвовать в массовом мероприятии, какой-либо акции – это право гражданина. Но в случае участия в несанкционированном массовом мероприятии любой человек может быть привлечен к установленной законом ответственности", - указали в МВД.