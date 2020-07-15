Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Обстановка с Обстановка с коронавирусом в России улучшается, пик пройден, но расслабляться нельзя, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

"За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный – он не превышает 1%", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

Он отметил, что такие показатели позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации раз в неделю, а не каждый день, как было раньше.

При этом глава правительства призвал не расслабляться и как можно скорее выявлять новых заразившихся для оказания им помощи, а также поддерживать регионы.

Премьер-министр уточнил, что необходимо продолжать и практику массового тестирования. Он подписал постановление о продлении до 1 мая 2021 года срока бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.

Мишустин указал, что такая диагностика "должна быть доступна везде и всем".

"В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему, а если болезнь обнаружится – как можно быстрее начать ее лечение", - пояснил глава правительства.