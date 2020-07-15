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Распространение нового коронавируса
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Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Обстановка с коронавирусом в России улучшается, пик пройден, но расслабляться нельзя, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России

14:14 15.07.2020 (обновлено: 15:23 15.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Обстановка с коронавирусом в России улучшается, пик пройден, но расслабляться нельзя, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный – он не превышает 1%", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Он отметил, что такие показатели позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации раз в неделю, а не каждый день, как было раньше.
При этом глава правительства призвал не расслабляться и как можно скорее выявлять новых заразившихся для оказания им помощи, а также поддерживать регионы.
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Премьер-министр уточнил, что необходимо продолжать и практику массового тестирования. Он подписал постановление о продлении до 1 мая 2021 года срока бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.
Мишустин указал, что такая диагностика "должна быть доступна везде и всем".
"В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему, а если болезнь обнаружится – как можно быстрее начать ее лечение", - пояснил глава правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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