https://ria.ru/20200715/1574385845.html
Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Обстановка с коронавирусом в России улучшается, пик пройден, но расслабляться нельзя, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:14
2020-07-15T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Обстановка с коронавирусом
в России улучшается, пик пройден, но расслабляться нельзя, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный – он не превышает 1%", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Он отметил, что такие показатели позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации раз в неделю, а не каждый день, как было раньше.
При этом глава правительства призвал не расслабляться и как можно скорее выявлять новых заразившихся для оказания им помощи, а также поддерживать регионы.
Премьер-министр уточнил, что необходимо продолжать и практику массового тестирования. Он подписал постановление о продлении до 1 мая 2021 года срока бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.
Мишустин указал, что такая диагностика "должна быть доступна везде и всем".
"В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему, а если болезнь обнаружится – как можно быстрее начать ее лечение", - пояснил глава правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.