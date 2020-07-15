В Нижнем Новгороде в убийстве девушки заподозрили ее любовника

УФА, 15 июл – РИА Новости. Следственные органы в Нижегородской области подозревают в убийстве молодой девушки, связанное тело которой было обнаружено в водоеме, ее женатого любовника, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 14 июля из водоема на Малышевских гривах в Автозаводском районе Нижнего Новгорода было извлечено тело женщины со связанными руками. Следователи установили личность погибшей, ею оказалась 21-летняя жительница Нижнего Новгорода.
"Установлен и задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. По версии следствия, 11 июля он встретился с знакомой девушкой, в ходе ссоры задушил ее и скрыл тело в водоеме. Примечательно, что именно он 13 июля сообщил полиции об обнаружении тела неизвестной девушки в водоеме", - говорится в сообщении СУСК.
Ведомство отмечает, что задержанный сознался в содеянном. "Он женат. Как полагают следователи СК, именно это и послужило причиной конфликта между фигурантами, так как с погибшей у подозреваемого были близкие отношения. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляет ведомство.
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