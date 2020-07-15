В Нижнем Новгороде в убийстве девушки заподозрили ее любовника

"Установлен и задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. По версии следствия, 11 июля он встретился с знакомой девушкой, в ходе ссоры задушил ее и скрыл тело в водоеме. Примечательно, что именно он 13 июля сообщил полиции об обнаружении тела неизвестной девушки в водоеме", - говорится в сообщении СУСК.