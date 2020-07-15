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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574385558.html
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 34,2 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 641, до 34226, всего с начала пандемии умерли 1952 человека, сообщил телеканал... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, румыния

В Румынии число случаев COVID-19 превысило 34,2 тысячи

14:12 15.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 641, до 34226, всего с начала пандемии умерли 1952 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 33535 случаях заражения, 1931 из которых стал летальным.
"На сегодня в Румынии подтверждено 34226 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1952 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 24,1 тысячи пациентов были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумыния
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