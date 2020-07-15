Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574385400.html
На месторождении в Томской области выявили очаг коронавируса
Очаг нового коронавируса выявили на Мыльджинском газоконденсатном месторождении на севере Томской области, инфекция подтверждена уже у 50 человек, сообщил... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
востокгазпром
здоровье - общество
газпром
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
томск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
томск
томская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, востокгазпром, здоровье - общество, газпром, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), томск, томская область, общество

На месторождении в Томской области выявили очаг коронавируса

14:09 15.07.2020
392
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Очаг нового коронавируса выявили на Мыльджинском газоконденсатном месторождении на севере Томской области, инфекция подтверждена уже у 50 человек, сообщил журналистам в среду замгубернатора региона Иван Деев.
Мыльджинское газоконденсатное месторождение в Томской области разрабатывает нефтегазодобывающий актив компании "Востокгазпром" (дочка "Газпрома") - АО "Томскгазпром".
"Это Мыльджинское месторождение, вахтовики. На сегодняшний день было прислано 300 проб. Из этих 300 проб часть оказалась положительными. Но все положительные тесты переставляются (перепроверяются - ред.) в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Не все подтверждены. Из подтвержденных сейчас порядка 50", - сказал чиновник.
Он пояснил, что точное количество инфицированных вахтовиков будет известно к концу дня среды и, вероятно, все они попадут в статистику по коронавирусу, которая появится в четверг.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Пять пациентов имели клинические проявления в виде легкого респираторного синдрома и повышения температуры. Эти пациенты вывезены бортом санитарной авиации сюда, в Томск. Остальные симптомов, по заверению коллег, не имеют и находятся на изоляции. Срок ее окончания – последние числа июля", - сказал Деев.
Он пояснил, что все вахтовики, имевшие сомнительные или положительные пробы, изолированы. Специалисты из Томска консультируют работников по правилам изоляции, приему пищи, измерению температуры и так далее.
"Заехали они через предварительную обсервацию, компания это организовывала. Тесты у них были отрицательные. Сейчас ведется эпидрасследование. Работает Роспотребнадзор… Возможно, это был какой-то завозной случай, например, персоналом, который приезжал на какие-то временные работы", - добавил он.
По данным на 15 июля, в Томской области зарегистрировано 3 173 случая заражения новым коронавирусом, из которых 61 – за последние сутки. Выздоровел 1 771 человек, 25 скончались. Режим ограничений в связи с распространением COVID-19 в регионе ранее продлили до 1 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
001001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВостокгазпромЗдоровье - ОбществоГазпромФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТомскТомская областьОбщество
Рекомендуем
Армянские военные в Тавушской области
Замглавы МИД обсудил с послом Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе
Вид на Большой Утриш
Жители Кубани нашли мину времен Великой Отечественной войны
Милиция Белоруссии
В Белоруссии во время массовых акций пострадали шесть милиционеров
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 34,2 тысячи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед осенью обсудит меры по противодействию вмешательству извне
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде в убийстве девушки заподозрили ее любовника
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин во время встречи
Путин оценил качество таможни в России
Здание Государственной Думы в Москве
ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц
Мобильный отряд ФМБА России проводит диспансеризацию
Мишустин подписал постановление о возобновлении диспансеризации в России
Блогерша Николь Тея
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Медики
Власти продолжат при необходимости направлять врачей в регионы
Вид Варшавы
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко обсудил с послом Армении борьбу с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин заявил об улучшении обстановки с коронавирусом в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
15:23МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье
15:23Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
Лента новостейМолния