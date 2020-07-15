На месторождении в Томской области выявили очаг коронавируса

НОВОСИБИРСК, 15 июл – РИА Новости. Очаг нового Очаг нового коронавируса выявили на Мыльджинском газоконденсатном месторождении на севере Томской области , инфекция подтверждена уже у 50 человек, сообщил журналистам в среду замгубернатора региона Иван Деев.

Мыльджинское газоконденсатное месторождение в Томской области разрабатывает нефтегазодобывающий актив компании " Востокгазпром " (дочка " Газпрома ") - АО "Томскгазпром".

"Это Мыльджинское месторождение, вахтовики. На сегодняшний день было прислано 300 проб. Из этих 300 проб часть оказалась положительными. Но все положительные тесты переставляются (перепроверяются - ред.) в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Не все подтверждены. Из подтвержденных сейчас порядка 50", - сказал чиновник.

Он пояснил, что точное количество инфицированных вахтовиков будет известно к концу дня среды и, вероятно, все они попадут в статистику по коронавирусу, которая появится в четверг.

"Пять пациентов имели клинические проявления в виде легкого респираторного синдрома и повышения температуры. Эти пациенты вывезены бортом санитарной авиации сюда, в Томск . Остальные симптомов, по заверению коллег, не имеют и находятся на изоляции. Срок ее окончания – последние числа июля", - сказал Деев.

Он пояснил, что все вахтовики, имевшие сомнительные или положительные пробы, изолированы. Специалисты из Томска консультируют работников по правилам изоляции, приему пищи, измерению температуры и так далее.

"Заехали они через предварительную обсервацию, компания это организовывала. Тесты у них были отрицательные. Сейчас ведется эпидрасследование. Работает Роспотребнадзор … Возможно, это был какой-то завозной случай, например, персоналом, который приезжал на какие-то временные работы", - добавил он.

По данным на 15 июля, в Томской области зарегистрировано 3 173 случая заражения новым коронавирусом, из которых 61 – за последние сутки. Выздоровел 1 771 человек, 25 скончались. Режим ограничений в связи с распространением COVID-19 в регионе ранее продлили до 1 августа.