Замглавы МИД обсудил с послом Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Армении в Москве Вардан Тоганян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает МИД РФ.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.