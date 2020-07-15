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Замглавы МИД обсудил с послом Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Армении в Москве Вардан Тоганян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:09
ситуация на армяно-азербайджанской границе
вардан тоганян
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
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в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, вардан тоганян, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, грузия, в мире

Замглавы МИД обсудил с послом Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

14:09 15.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Армении в Москве Вардан Тоганян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает МИД РФ.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
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Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеВардан ТоганянАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АзербайджанАрменияГрузияВ мире
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