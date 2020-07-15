В Белоруссии во время массовых акций пострадали шесть милиционеров

МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Шесть милиционеров ОМОН пострадали в Минске во вторник при пресечении несанкционированных массовых мероприятий, из них четверо госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста. Их участниками стали граждане, не согласные с решением ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам – экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции.
"Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями. Яркое свидетельство тому – кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца. В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
По данным МВД, информация о состоянии здоровья пострадавших, а также видеоматериалы с мест происшествий направляются в СК для дачи правовой оценки.
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также стихийными несанкционированными акциями протеста.