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Совфед осенью обсудит меры по противодействию вмешательству извне
Сенаторы в ходе осенней сессии намерены обсудить законодательные инициативы по противодействию вмешательству извне в дела России, заявила журналистам в среду... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:27
валентина матвиенко
политика
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валентина матвиенко, политика

Совфед осенью обсудит меры по противодействию вмешательству извне

14:07 15.07.2020 (обновлено: 14:27 15.07.2020)
80
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сенаторы в ходе осенней сессии намерены обсудить законодательные инициативы по противодействию вмешательству извне в дела России, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы понимаем, и с учетом новых поправок в конституцию нужно и законодательное усиление противодействия любым попыткам вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказала спикер.
"Мы будем осенью активно отрабатывать эти законы и впредь предпринимать самые жесткие меры", - сказала она.
Сенатор отметила, что усилия по противодействию России, ее экономическому росту, укреплению влияния на международной арене продолжаются. Эти факты были отражены в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
"Очень важно, чтобы работа была публичной по доведению таких фактов до общества", - уверена сенатор.
Она подчеркнула, что важнейшая задача любого государства – защита суверенитета.
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