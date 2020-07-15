Совфед осенью обсудит меры по противодействию вмешательству извне

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сенаторы в ходе осенней сессии намерены обсудить законодательные инициативы по противодействию вмешательству извне в дела России, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Сенаторы в ходе осенней сессии намерены обсудить законодательные инициативы по противодействию вмешательству извне в дела России, заявила журналистам в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко

"Мы понимаем, и с учетом новых поправок в конституцию нужно и законодательное усиление противодействия любым попыткам вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказала спикер.

"Мы будем осенью активно отрабатывать эти законы и впредь предпринимать самые жесткие меры", - сказала она.

Сенатор отметила, что усилия по противодействию России, ее экономическому росту, укреплению влияния на международной арене продолжаются. Эти факты были отражены в ежегодном докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

"Очень важно, чтобы работа была публичной по доведению таких фактов до общества", - уверена сенатор.