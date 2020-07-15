ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц, сохраняющий у неквалифицированных право покупать основные иностранные акции, хотя и с условием - их список будет определять ЦБ

Цель нововведений - защитить от излишних рисков россиян, все активнее инвестирующих на биржах из-за падения доходности вкладов. В первом чтении законопроект был принят Госдумой еще в мае 2019 года, однако с тех пор он был существенно доработан и смягчен. В частности, инициировавший правила ЦБ отказался от идеи запретить покупку иностранных акций обычным россиянам, не сдавшим специальный экзамен. Третье чтение запланировано на 21 июля.

Во втором чтении было решено сохранить действующий сейчас подход по разделению частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных инвесторов. При определении категоризации инвесторов предполагается проверка клиентов брокеров на понимание финансовых инструментов. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, который начнут действовать позже.

Неквалифицированным инвесторам будут доступны акции иностранных эмитентов при условии, что они входят в расчет хотя бы одного фондового индекса, перечень которых будет определен Банком России.

Также согласно законопроекту, неквалифицированные инвесторы смогут покупать включенные в котировальные списки бирж ценные бумаги, облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением структурных и субординированных облигаций, государственные ценные бумаги РФ, паи отрытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

Чтобы получить право на приобретение более сложных финансовых инструментов, неквалифицированному инвестору нужно будет пройти тестирование. Но, даже не пройдя тест, он может сказать, что хочет купить их. Такого инвестора предупредят о рисках, которые он несет в связи с этим, но в этом случае сумма сделки будет ограничена 100 тысячами рублей. При этом, если стоимость одного лота или одной ценной бумаги превышает 100 тысяч, сумма сделки не должна превышать стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

Согласно законопроекту, в число квалифицированных инвесторов в силу закона включаются коммерческие организации с годовой выручкой не менее 30 миллиардов рублей и чистыми активами не менее 700 миллионов рублей.