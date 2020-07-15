https://ria.ru/20200715/1574385076.html
Путин оценил качество таможни в России
Качество таможни в России меняется, первые шаги сделаны в правильном направлении, до 2030 года предстоит сделать еще больше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:06
2020-07-15T14:06
владимир булавин
владимир путин
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир булавин, владимир путин, политика