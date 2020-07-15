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Путин оценил качество таможни в России
Качество таможни в России меняется, первые шаги сделаны в правильном направлении, до 2030 года предстоит сделать еще больше, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:06
владимир булавин
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владимир булавин, владимир путин, политика

Путин оценил качество таможни в России

14:06 15.07.2020
164
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин во время встречи
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Качество таможни в России меняется, первые шаги сделаны в правильном направлении, до 2030 года предстоит сделать еще больше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Владимир Иванович, сделано действительно немало, качество таможни меняется, работы до 2030 года нужно еще больше сделать. Действительно, первые шаги сделаны в правильном направлении", - сказал глава государства на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.
Президент пожелал Булавину удачи.
"Очень рассчитываю на результаты работы", - добавил Путин.
"Будем стараться", - ответил Булавин.
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