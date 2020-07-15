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Росводресурсы больше не фиксируют превышения ПДК хлоридов на Каме
Предельно допустимая концентрация хлоридов в реке Кама вблизи Березников Пермского края уже несколько дней не превышает нормы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:04
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
пермь
пермский край
происшествия
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федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), пермь, пермский край, происшествия

Росводресурсы больше не фиксируют превышения ПДК хлоридов на Каме

14:04 15.07.2020
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© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, RussiaНабережная реки Кама в Перми
Набережная реки Кама в Перми
© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, Russia
Набережная реки Кама в Перми. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация хлоридов в реке Кама вблизи Березников Пермского края уже несколько дней не превышает нормы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росводресурсов.
Ранее прокуратура в ходе проверки информации о загрязнении Камы в Пермском крае выявила превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона, материалы направлены в следственные органы. Пресс-служба Росводресурсов заявляла, что загрязнение происходит, предположительно, с шламохранилища (склада жидких отходов) "Белое Море" Березниковского содового завода.
"Росводресурсы не фиксируют превышение ПДК по хлоридам для питьевых водозаборов Камского водохранилища, был установлен перехватывающий створ наблюдений. Дополнительный мониторинг продлиться еще неделю", - сообщили в пресс-службе.
В Росводресурсах уточнили, что превышение ПДК не фиксируется с 13 июля.
Отмечается, что питьевым источникам близлежащих городов ничего не угрожает. Основной водозабор Березников идет из подземных источников, а питьевая вода для Перми поступает из Воткинского водохранилища. Камское водохранилище расположено выше Воткинского, поэтому дополнительный контроль осуществляется там.
По состоянию на 10 июля, уровень ПДК по хлоридам на Камском водохранилище на выезде с лодочной базы "Садовик" в 10 м от левого берега был превышен более чем в 4 раза (хлорид-ион - 1249 мг/дм3). На Камском водохранилище у водозабора филиала "Азот" было зафиксировано превышение ПДК в 2 раза по хлоридам - 607 мг/дм3.
Река Славянка
10 июля, 17:32
В прокуратуру направили материалы о загрязнении реки в Петербурге
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Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)ПермьПермский крайПроисшествия
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