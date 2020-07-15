Росводресурсы больше не фиксируют превышения ПДК хлоридов на Каме

Ранее прокуратура в ходе проверки информации о загрязнении Камы в Пермском крае выявила превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона, материалы направлены в следственные органы. Пресс-служба Росводресурсов заявляла, что загрязнение происходит, предположительно, с шламохранилища (склада жидких отходов) "Белое Море" Березниковского содового завода.

По состоянию на 10 июля, уровень ПДК по хлоридам на Камском водохранилище на выезде с лодочной базы "Садовик" в 10 м от левого берега был превышен более чем в 4 раза (хлорид-ион - 1249 мг/дм3). На Камском водохранилище у водозабора филиала "Азот" было зафиксировано превышение ПДК в 2 раза по хлоридам - 607 мг/дм3.