В Подмосковье рассказали о новых правилах для пляжей региона

"Среди обязательных требований – работа спасательного поста, оснащение пляжа буйками, организация мест для купания детей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции - сигнальная разметка, информационные щиты и дезинфекция мест общего пользования. На пляжах должна проводиться уборка мусора, покос травы, подсыпка песка, в случае если это необходимо, и обустройство спусков к воде. Зоны отдыха нужно оснастить элементами благоустройства – это малые архитектурные формы, шезлонги, скамьи, теневые навесы, урны, кабинки для переодеваний и туалеты. Предусматриваются услуги общественного питания, открытие детских и спортплощадок", - говорится в сообщении.