В Подмосковье рассказали о новых правилах для пляжей региона

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На местах отдыха у воды в Подмосковье должен работать спасательный пост, на пляжах предусмотрены буйки и отдельные зоны для купания детей, обязательным является соблюдение мер по предотвращению COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Среди обязательных требований – работа спасательного поста, оснащение пляжа буйками, организация мест для купания детей. Обязательным является соблюдение мер по предотвращению коронавирусной инфекции - сигнальная разметка, информационные щиты и дезинфекция мест общего пользования. На пляжах должна проводиться уборка мусора, покос травы, подсыпка песка, в случае если это необходимо, и обустройство спусков к воде. Зоны отдыха нужно оснастить элементами благоустройства – это малые архитектурные формы, шезлонги, скамьи, теневые навесы, урны, кабинки для переодеваний и туалеты. Предусматриваются услуги общественного питания, открытие детских и спортплощадок", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в регионе оборудовано 208 пляжных территорий - муниципальных и частных, 114 из них – пляжи с купанием, 94 – зоны отдыха у воды.
"На сегодняшний день у нас готовы 78 пляжей: у семи документы оформлены надлежащим образом, 33 - в стадии получения заключения Роспотребнадзора, 38 пляжей имеют акты технического освидетельствования МЧС, остальные готовы к открытию не в полном объеме", - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, которого цитирует пресс-служба.
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