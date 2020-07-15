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Распространение нового коронавируса
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В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 61 тысячу, за сутки выявлено более 1,6 тысячи заражений, сообщает министерство... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:53
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, оман, в мире

В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч

13:53 15.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 61 тысячу, за сутки выявлено более 1,6 тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.
По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1679 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 61 247, выздоровели 39 038 человек, скончались 281.
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Скорость распространения нового коронавируса
Отмечается, что среди новых инфицированных 1313 граждан Омана и 366 иностранцев.
Оман долгое время находился в наиболее благополучной ситуации по коронавирусу среди шести стран Персидского залива, а также среди арабских стран, но в течение последних двух недель после снятия ограничений на передвижение между его провинциями число заболевших резко возросло. Министерство здравоохранения назвало темпы прироста инфицированными коронавирусом пугающими и призвало соблюдать меры предосторожности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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