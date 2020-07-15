В Тюменской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22

"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 66 лет с крайне тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.