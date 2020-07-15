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В Тюменской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22
Еще один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Тюменской области, таким образом число летальных случаев выросло до 22, сообщает в среду оперативный штаб... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:53
распространение нового коронавируса
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область, общество

В Тюменской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22

13:53 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Еще один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Тюменской области, таким образом число летальных случаев выросло до 22, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 66 лет с крайне тяжелым течением двухсторонней пневмонии на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки зарегистрировано 82 новых случая заболевания (всего с начала пандемии 4286), 85 человек выздоровели (за весь период 2687). Десять пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ, уточняет штаб.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская областьОбщество
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