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Религия и мировоззрение
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Мусульмане Татарстана помогли малоимущим матерям
Мусульмане Татарстана оказали помощь малоимущим, неполным и многодетным семьям - им подарили детские коляски, а также продуктовые наборы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:53
религия и мировоззрение
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новости - религия и мировоззрение, казань, общество

Мусульмане Татарстана помогли малоимущим матерям

13:53 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрадиционный съезд мусульман "Изге Болгар Жыены" в Казани
Традиционный съезд мусульман Изге Болгар Жыены в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мусульмане Татарстана оказали помощь малоимущим, неполным и многодетным семьям - им подарили детские коляски, а также продуктовые наборы, сообщили РИА Новости в благотворительном фонде "Закят" при Духовном управлении мусульман Татарстана.
"Помощь передана подопечным фонда: матерям-одиночкам, многодетным матерям и родителям особенных детей, проживающих  в Казани. Кроме того, помимо колясок нуждающимся вручили продовольственные наборы, ведь вследствие пандемии многие лишились работы. В продуктовый набор вошли: мука, крупы, подсолнечное масло, консервы, сладости, сахар, макароны и чай", - отметили в фонде.
Ранее верующие Татарстана приняли участие в благотворительной акции "Рамадан - месяц добрых дел", которая длилась в течение всего священного для мусульман месяца. В ходе нее были собраны средства на лечение 12 тяжелобольных детей. Кроме того, была оказана помощь 30 тысячам нуждающихся в различных районах республики - им были доставлены продуктовые наборы.
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
30 июня, 13:25Религия и мировоззрение
Российские мусульмане помогут нуждающимся в Курбан-байрам
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКазаньОбщество
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