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Технологические конкурсы Up Great
https://ria.ru/20200715/1574383872.html
В конкурсе концепций "Up Great безопасности" участвуют 55 проектов
Конкурс концепций создания "чистых зон" в общественных местах для профилактики заражения коронавирусом привлек 55 участников из 19 регионов России, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:51
технологические конкурсы up great
российская венчурная компания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская венчурная компания

В конкурсе концепций "Up Great безопасности" участвуют 55 проектов

13:51 15.07.2020
11
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конкурс концепций создания "чистых зон" в общественных местах для профилактики заражения коронавирусом привлек 55 участников из 19 регионов России, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.
Заявки подали представители коммерческих организаций и вузов. Конкурс организован в рамках Национальной технологической инициативы.
Наибольший интерес у его участников вызвала номинация "общественный транспорт", предполагающая разработку концепций "чистых зон" для автобусов, маршрутных такси, метро и других видов транспорта. На нее поступило 20 заявок. На номинации "концертные залы" и "производственные помещения" подано 18 и 17 заявок, соответственно.
Конкурс "Up Great безопасности" направлен на отбор и оценку концепций технологических решений, которые позволят обеспечить безопасный "выход" из пандемии коронавируса, сократить дистанцию между людьми, восстановить экономическую активность и вернуться к привычной жизни. Участники должны были представить концепцию организации "чистой зоны" на выбранном объекте. Это могут быть решения, связанные с обеспечением входного контроля людей и грузов, дезинфекции посетителей, логистики людских потоков, контроля микроклимата.
"Задача обеспечения безопасности общественных пространств, на наш взгляд, является комплексной. Она требует создания целой системы взаимодополняющих мероприятий и технологий. Тем приятнее для нас, что предложения участников содержат широчайший набор разработок: от узкоспециализированых уникальных решений до комплексных систем, которые могут быть адаптированы для различных условий применения. Такого рода краудсорсинг дает нам богатый материал для анализа и всесторонней оценки разных подходов к обеспечению безопасности", – приводится в сообщении комментарий операционного директора технологических конкурсов Up Great в РВК Константина Кайсина.
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
9 июля, 21:16
Дмитрий Песков рассказал на Набсовете АСИ о конкурсах Up Great
Проектам предстоит пройти оценку жюри, в которое вошли специалисты в области эпидемиологии и безопасности, представители транспортных компаний и производств, ивент-организаторы. Победители конкурса определятся в августе, авторы лучших решений получат денежные призы – по 100 тысяч рублей в каждой номинации.
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Технологические конкурсы Up GreatРоссийская венчурная компания
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