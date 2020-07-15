В конкурсе концепций "Up Great безопасности" участвуют 55 проектов

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конкурс концепций создания "чистых зон" в общественных местах для профилактики заражения коронавирусом привлек 55 участников из 19 регионов России, сообщает пресс-служба Конкурс концепций создания "чистых зон" в общественных местах для профилактики заражения коронавирусом привлек 55 участников из 19 регионов России, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании

Заявки подали представители коммерческих организаций и вузов. Конкурс организован в рамках Национальной технологической инициативы.

Наибольший интерес у его участников вызвала номинация "общественный транспорт", предполагающая разработку концепций "чистых зон" для автобусов, маршрутных такси, метро и других видов транспорта. На нее поступило 20 заявок. На номинации "концертные залы" и "производственные помещения" подано 18 и 17 заявок, соответственно.

Конкурс "Up Great безопасности" направлен на отбор и оценку концепций технологических решений, которые позволят обеспечить безопасный "выход" из пандемии коронавируса, сократить дистанцию между людьми, восстановить экономическую активность и вернуться к привычной жизни. Участники должны были представить концепцию организации "чистой зоны" на выбранном объекте. Это могут быть решения, связанные с обеспечением входного контроля людей и грузов, дезинфекции посетителей, логистики людских потоков, контроля микроклимата.

"Задача обеспечения безопасности общественных пространств, на наш взгляд, является комплексной. Она требует создания целой системы взаимодополняющих мероприятий и технологий. Тем приятнее для нас, что предложения участников содержат широчайший набор разработок: от узкоспециализированых уникальных решений до комплексных систем, которые могут быть адаптированы для различных условий применения. Такого рода краудсорсинг дает нам богатый материал для анализа и всесторонней оценки разных подходов к обеспечению безопасности", – приводится в сообщении комментарий операционного директора технологических конкурсов Up Great в РВК Константина Кайсина.