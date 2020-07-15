https://ria.ru/20200715/1574383806.html
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Причиной смерти беременной блогерши Николь Теи мог стать обширный инфаркт, сообщает Daily Mail со ссылкой на дядю девушки Чарльза Мюррея. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:49
2020-07-15T14:36
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфаркты, youtube, великобритания, в мире
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости
. Причиной смерти беременной блогерши Николь Теи мог стать обширный инфаркт
, сообщает Daily Mail
со ссылкой на дядю девушки Чарльза Мюррея.
Отмечается, что она жаловалась на боли в груди и спине. Кроме того, за несколько недель до трагедии она рассказывала, что ей трудно дышать.
По словам Мюррея, семья считает, что у девушки остановилось сердце.
"Мы считаем, что у нее был обширный инфаркт", — заявил он.
Трагедия, по словам Чарльза, потрясла их всех. Он отметил, что племянница была танцовщицей и у нее не было проблем со здоровьем. Однако семья ждет результатов вскрытия.
Мать блогерши сообщила о смерти Николь на ее странице в инстаграме
. Николь вместе со своим молодым человеком записывали ролики на YouTube, набиравшие большое количество просмотров. На страницу блогерши в инстаграме были подписаны 224 тысячи человек. Девушке было 24 года, она находилась на восьмом месяце беременности.