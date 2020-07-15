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Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Причиной смерти беременной блогерши Николь Теи мог стать обширный инфаркт, сообщает Daily Mail со ссылкой на дядю девушки Чарльза Мюррея. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:36
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
инфаркты, youtube, великобритания, в мире

Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши

13:49 15.07.2020 (обновлено: 14:36 15.07.2020)
2936
© Фото : @nicolethetvБлогерша Николь Тея
Блогерша Николь Тея
© Фото : @nicolethetv
Блогерша Николь Тея. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Причиной смерти беременной блогерши Николь Теи мог стать обширный инфаркт, сообщает Daily Mail со ссылкой на дядю девушки Чарльза Мюррея.
Отмечается, что она жаловалась на боли в груди и спине. Кроме того, за несколько недель до трагедии она рассказывала, что ей трудно дышать.
По словам Мюррея, семья считает, что у девушки остановилось сердце.
"Мы считаем, что у нее был обширный инфаркт", — заявил он.
Трагедия, по словам Чарльза, потрясла их всех. Он отметил, что племянница была танцовщицей и у нее не было проблем со здоровьем. Однако семья ждет результатов вскрытия.
Мать блогерши сообщила о смерти Николь на ее странице в инстаграме. Николь вместе со своим молодым человеком записывали ролики на YouTube, набиравшие большое количество просмотров. На страницу блогерши в инстаграме были подписаны 224 тысячи человек. Девушке было 24 года, она находилась на восьмом месяце беременности.
Ксения Никитина
11 июля, 18:31
Популярная блогерша погибла в Подмосковье
0332537
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