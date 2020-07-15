Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Причиной смерти беременной блогерши Николь Теи мог стать обширный . Причиной смерти беременной блогерши Николь Теи мог стать обширный инфаркт , сообщает Daily Mail со ссылкой на дядю девушки Чарльза Мюррея.

Отмечается, что она жаловалась на боли в груди и спине. Кроме того, за несколько недель до трагедии она рассказывала, что ей трудно дышать.

По словам Мюррея, семья считает, что у девушки остановилось сердце.

"Мы считаем, что у нее был обширный инфаркт", — заявил он.

Трагедия, по словам Чарльза, потрясла их всех. Он отметил, что племянница была танцовщицей и у нее не было проблем со здоровьем. Однако семья ждет результатов вскрытия.