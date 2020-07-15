Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574383713.html
Госдума одобрила во II чтении возмещение в бюджет из-за ЧП в Норильске
Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля"... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:48
разлив дизельного топлива в норильске
алексей лавров
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
норильск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_0:72:1398:858_1400x0_80_0_0_4c9625e52e7880135d21bbbd36769b96.jpg
https://ria.ru/20200715/1574372607.html
https://ria.ru/20200714/1574326778.html
https://ria.ru/20200714/1574319505.html
1
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_0:72:1398:858_1400x0_80_0_0_4c9625e52e7880135d21bbbd36769b96.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_156:0:1300:858_1400x0_80_0_0_6bd8b6d490b643ec4a3e19f6ba68bbe0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997239_299:0:1157:858_1400x0_80_0_0_c199db241ba246eeaf8a14c846878917.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, алексей лавров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, норильск, экономика

Госдума одобрила во II чтении возмещение в бюджет из-за ЧП в Норильске

13:48 15.07.2020
136
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив топлива в Норильске. Третье чтение запланировано на 21 июля.
Депутаты поддержали правительственную поправку к законопроекту, которая касается нормативов распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам. Она реализует общий принцип: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Существующее правило о зачислении всех этих поступлений в местные бюджеты порождает целый ряд содержательных проблем, отмечал он.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
11:09
Совфед проконтролирует погашение экологического ущерба от ЧП в Норильске
Согласно поправке, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. А если вред причинен водным объектам, находящимся в региональной или муниципальной собственности, подобные платежи, соответственно, на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.
По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, то законопроект позволит направить возмещение в федеральный бюджет.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Вчера, 13:00
Росприроднадзор оценил сроки восстановления экологии после ЧП в Норильске
Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 11:26
В ОП появится группа, которая будет следить за ликвидацией ЧП в Норильске
300010
Обсудить 1
Разлив дизельного топлива в НорильскеАлексей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФНорильскЭкономика
Рекомендуем
Тестирование беспилотного автомобиля
Минтранс оценил возможные сроки вывода беспилотников на российские дороги
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала Армению и Азербайджан к переговорам
Блогерша Николь Тея
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Литве число случаев COVID-19 достигло 1882
Теннис. Кубок Дэвиса 2019. Финальный турнир
Психологи выяснили, что люди видят положение объектов по-разному
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили 67 417 новых случаев COVID-19
Вид Варшавы
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Здание Государственной Думы в Москве
ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о повышении пенсий родным погибших военных
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Отдых на острове Оаху, Гавайи
На Гавайях назвали дату отмены карантинных мер для туристов
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Отдых горожан в Подмосковье
В Подмосковье рассказали о новых правилах для пляжей региона
Медик у машины скорой помощи
В Тюменской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 22
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния