Психологи выяснили, что люди видят положение объектов по-разному

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Результаты исследования, проведенного американскими и японскими учеными, показали, что люди по-разному оценивают расположение объектов и расстояние до них. Работа Результаты исследования, проведенного американскими и японскими учеными, показали, что люди по-разному оценивают расположение объектов и расстояние до них. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Оказалось, что способность определять точное местоположение, размер предметов или расстояние до них варьируется не только от одного человека к другому, но и в зависимости от положения объекта в той или иной зоне поля зрения одного человека.

Открытие, сделанное психологами из лаборатории по восприятию и действию Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами из Университета Осаки Японии , имеет важные последствия для медицины, техники, транспорта, спорта и других областей, где точная визуальная локализация имеет решающее значение.

В примерах, которые приводят авторы, неправильная оценка водителем расстояния до пешехода может привести к трагедии, а в спорте визуальная ошибка арбитра — к спорному решению о судьбе матча.

Так, в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису 2004 года Серена Уильямс проиграла Дженнифер Каприати после серии сомнительных решении линейного судьи, утверждавшего каждый раз, что мяч коснулся земли внутри площадки. Закончилось все пересмотром результатов матча и извинением перед Уильямс со стороны Теннисной ассоциации США.

"Мы предполагаем, что наше восприятие является идеальным отражением физического мира вокруг нас, но это исследование показывает, что у каждого из нас есть свой визуальный шаблон, — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Беркли слова ведущего автора исследования Зисуань Вана (Zixuan Wang). — Даже ошибка, составляющая всего лишь половину градуса угла обзора, равная смещению в миллиметр на сетчатке глаза судьи, может повлиять на результат всего матча".

Ученые провели серию экспериментов, чтобы выяснить, одинаково ли видят люди одни и те же предметы в своем окружении.

В одном эксперименте участники указывали точные координаты на экране компьютера круглой мишени. В другом им показывали две линии, расположенные на минимальном расстоянии друг от друга, и требовалось определить с какой стороны одна линия находится от другой.

Еще в одном тесте люди определяли размер дуг различной длины. Удивительно, но одни и те же люди по-разному оценивали размер дуг в зависимости от того, в каких местах их поля зрения они находились.

Авторы выяснили, что у каждого человека есть свой индивидуальный, как отпечаток пальца, шаблон визуального восприятия со своими искажениями.

"Хотя наше исследование предполагает, что источником зрительных ошибок может быть мозг, необходимы дальнейшие исследования, чтобы раскрыть нервную основу этого процесса, — говорит Ван. — Также важно понять, как человек адаптируемся к ним и пытается ли мозг их компенсировать".

В качестве примера ученые приводят кофейную чашку, которая стоит на столе.

"Мы берем чашку тысячи раз в нашей жизни. Это поведенческий пример того, как мы тренируемся, чтобы координировать свои действия по отношению к тому, что мы видим", — отмечает ученый.