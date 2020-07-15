В Литве число случаев COVID-19 достигло 1882

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1882, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Во вторник сайт правительства сообщал о 1875 зараженных.

Отмечается, что всего с начала пандемии выздоровели 1582 человека, 79 умерли.

За вторник в республике провели 3730 тестов на коронавирус, за все время – 465 396.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.