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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574383509.html
В Литве число случаев COVID-19 достигло 1882
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1882, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, воз, литва

В Литве число случаев COVID-19 достигло 1882

13:45 15.07.2020
78
© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1882, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Во вторник сайт правительства сообщал о 1875 зараженных.
Отмечается, что всего с начала пандемии выздоровели 1582 человека, 79 умерли.
За вторник в республике провели 3730 тестов на коронавирус, за все время – 465 396.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛитва
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