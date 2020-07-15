В Литве число случаев COVID-19 достигло 1882

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1882, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Во вторник сайт правительства сообщал о 1875 зараженных.
Отмечается, что всего с начала пандемии выздоровели 1582 человека, 79 умерли.
За вторник в республике провели 3730 тестов на коронавирус, за все время – 465 396.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.