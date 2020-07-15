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Проект ФосАгро по защите почв включен в обзор достижения РФ ЦУР ООН
Совместный проект ФосАгро и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по изучению почвенных ресурсов, восстановлению и сохранению их... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:44
фосагро
новости компаний - экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
фосагро, новости компаний - экономика

Проект ФосАгро по защите почв включен в обзор достижения РФ ЦУР ООН

13:44 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро"
Логотип компании Фосагро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Совместный проект ФосАгро и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по изучению почвенных ресурсов, восстановлению и сохранению их плодородия включен в первый Добровольный национальный обзор достижения РФ ЦУР ООН. Проект ФосАгро – один из ряда международных проектов российского бизнеса, представленных в обзоре и единственный – в рамках ЦУР, сообщает пресс-служба компании.
Добровольный национальный обзор России о выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР) представлен во вторник на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Документ подготовлен совместно Минэкономразвития и Аналитическим центром при российском правительстве. Он отражает достижения страны в экономической, социальной и экологической сферах по семнадцати Целям устойчивого развития ООН, среди которых ликвидация нищеты, голода, обеспечение качественного образования, уменьшение неравенства, инновации. В этом году в общей сложности 47 государств, в числе которых и Россия, представят свои Добровольные национальные обзоры. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) были единогласно приняты мировыми лидерами осенью 2015 года. В обзорах страны рассказывают о ходе и результатах реализации Целей устойчивого развития.
Представляя Добровольный национальный обзор России о выполнении ЦУР ООН, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил растущую роль российского бизнеса в повестке 2030.
По его словам, компании вовлечены в решение всех без исключения задач, они внедряют в своих отраслях новые модели производства и потребления, интегрируют стандарты ответственного ведения бизнеса и нефинансовой отчетности. Более 50 российских компаний входят в национальную сеть Глобального договора ООН, а две из них – ФосАгро и Сахалин Энерджи, имеют высокий статус LEAD.
Микроскоп
10 июня, 14:14
Начала работу регсеть почвенных лабораторий, созданная ФосАгро и ФАО
По словам генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева, компания ФосАгро ФосАгро традиционно уделяет особое внимание Цели устойчивого развития – вопросу мировой продовольственной безопасности, который сегодня, в период пандемии, стоит особенно остро.
"Наша компания поставляет эталонные по своим экологическим характеристикам удобрения, не содержащие концентраций токсичных веществ, на приоритетный российский рынок и ещё в 102 страны мира, и полностью осознает свою ответственность в обеспечении эффективного и безопасного агропромышленного производства. Открытость, сопричастность, в том числе и в международной деятельности, является важной составляющей нашей корпоративной культуры", - отметил Гурьев, комментируя включение совместного проекта ФосАгро и ФАО в первый Добровольный национальный обзор достижения РФ ЦУР ООН.
Пресс-служба ФосАгро напоминает, что ФосАгро стала первой за всю историю ФАО российской компанией, которая была выбрана этой организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Общий объем финансирования проекта Группой "ФосАгро" составляет 1,2 миллиона долларов.
ФосАгро также активно взаимодействует с ЮНЕСКО по долгосрочной программе "Зелёная химия для жизни". В рамках проекта оказывается финансовая и научная поддержка перспективным молодым ученым со всего мира, занимающимся разработкой передовых технологий на принципах "зеленой химии" для решения проблем охраны окружающей среды и здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
8 июля, 12:57
ФосАгро: зеленая химия - драйвер устойчивого технологического прогресса
Всего ФосАгро оказывает непосредственное содействие достижению десяти из семнадцати целей устойчивого развития ООН. В соответствии с долгосрочной Стратегией развития до 2025 года, приверженность принципам устойчивого развития обозначена в качестве ключевого приоритета компании. ФосАгро входит в число 36 мировых компаний, которым присвоен статус LEAD за приверженность Глобальному Договору ООН и принципам ответственного ведения бизнеса.
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ФосАгроНовости компаний - Экономика
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