Проект ФосАгро по защите почв включен в обзор достижения РФ ЦУР ООН

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Совместный проект ФосАгро и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по изучению почвенных ресурсов, восстановлению и сохранению их плодородия включен в первый Добровольный национальный обзор достижения РФ ЦУР Совместный проект ФосАгро и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по изучению почвенных ресурсов, восстановлению и сохранению их плодородия включен в первый Добровольный национальный обзор достижения РФ ЦУР ООН . Проект ФосАгро – один из ряда международных проектов российского бизнеса, представленных в обзоре и единственный – в рамках ЦУР, сообщает пресс-служба компании.

Добровольный национальный обзор России о выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР) представлен во вторник на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Документ подготовлен совместно Минэкономразвития и Аналитическим центром при российском правительстве. Он отражает достижения страны в экономической, социальной и экологической сферах по семнадцати Целям устойчивого развития ООН, среди которых ликвидация нищеты, голода, обеспечение качественного образования, уменьшение неравенства, инновации. В этом году в общей сложности 47 государств, в числе которых и Россия, представят свои Добровольные национальные обзоры. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) были единогласно приняты мировыми лидерами осенью 2015 года. В обзорах страны рассказывают о ходе и результатах реализации Целей устойчивого развития.

Представляя Добровольный национальный обзор России о выполнении ЦУР ООН, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил растущую роль российского бизнеса в повестке 2030.

По его словам, компании вовлечены в решение всех без исключения задач, они внедряют в своих отраслях новые модели производства и потребления, интегрируют стандарты ответственного ведения бизнеса и нефинансовой отчетности. Более 50 российских компаний входят в национальную сеть Глобального договора ООН, а две из них – ФосАгро и Сахалин Энерджи, имеют высокий статус LEAD.

По словам генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева, компания ФосАгро ФосАгро традиционно уделяет особое внимание Цели устойчивого развития – вопросу мировой продовольственной безопасности, который сегодня, в период пандемии, стоит особенно остро.

"Наша компания поставляет эталонные по своим экологическим характеристикам удобрения, не содержащие концентраций токсичных веществ, на приоритетный российский рынок и ещё в 102 страны мира, и полностью осознает свою ответственность в обеспечении эффективного и безопасного агропромышленного производства. Открытость, сопричастность, в том числе и в международной деятельности, является важной составляющей нашей корпоративной культуры", - отметил Гурьев, комментируя включение совместного проекта ФосАгро и ФАО в первый Добровольный национальный обзор достижения РФ ЦУР ООН.

Пресс-служба ФосАгро напоминает, что ФосАгро стала первой за всю историю ФАО российской компанией, которая была выбрана этой организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Общий объем финансирования проекта Группой "ФосАгро" составляет 1,2 миллиона долларов.

ФосАгро также активно взаимодействует с ЮНЕСКО по долгосрочной программе "Зелёная химия для жизни". В рамках проекта оказывается финансовая и научная поддержка перспективным молодым ученым со всего мира, занимающимся разработкой передовых технологий на принципах "зеленой химии" для решения проблем охраны окружающей среды и здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.