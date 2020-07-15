В Тюменской области введена новая соцвыплата для многодетных семей

ТЮМЕНЬ, 15 июл - РИА Новости. Многодетные семьи в Тюменской области, стоящие в очереди на получение участка, теперь могут либо получить землю, либо выплату за нее, сообщил губернатор региона . Многодетные семьи в Тюменской области, стоящие в очереди на получение участка, теперь могут либо получить землю, либо выплату за нее, сообщил губернатор региона Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

"У тюменских многодетных семей появился выбор - получить землю или выплату за нее. За девять лет реализации программы в регионе участки получили более 8850 семей. Но есть и те, особенно в сельских районах, кому не нужна земля. Они не используют эту льготу, либо продают участок. Теперь мы изменили ситуацию. Выплату за землю можно будет направить на приобретение жилья. Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику. Многодетные семьи получили альтернативу - выбирайте то, что необходимо именно вам - земля либо выплата за нее", - написал Моор.

В сообщении отмечается, что получить льготу может семья с тремя и более детьми, стоящая в очереди на получение участка для индивидуального жилищного строительства.

Минимальный размер соцвыплаты для семьи с тремя детьми составляет 323 250 рублей. Доплата на четвертого и каждого последующего ребенка осуществляется в размере 54 650 рублей.

Выплату можно потратить на приобретение квартиры на первичном рынке у застройщика, на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, на погашение основной суммы долга и/или уплату процентов по ипотеке, на покупку квартиры по договору участия в долевом строительстве.