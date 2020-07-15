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В Финляндии изменили методику сбора статистики по COVID-19
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) изменил методику сбора статистики по COVID-19, в результате общее количество... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:39
2020-07-15T13:39
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
финляндия
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, финляндия, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости.
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии
(THL) изменил методику сбора статистики по COVID-19
, в результате общее количество заболевших в стране уменьшилось, сообщила в среду организация.
"Реестр инфекционных заболеваний THL изменился, в настоящее время в реестре на пять коронавирусных инфекций меньше, чем во вторник. В Финляндии было диагностировано в общей сложности 7296 коронавирусных инфекций", - говорится в сообщении института, который является в стране главным ведомством, ответственным среди прочего за сбор статистики по коронавирусу.
Во вторник сообщалось о 7301 случае заболеваний коронавирусом в стране.
Корректировка произошла из-за изменения интервала попадания в статистику. Ранее этот интервал составлял три месяца, и один и тот же человек мог попасть в статистику в марте и, например, июне. Сейчас этот интервал составляет один год, уточнили в THL.
По данным на среду, в стране умерли от коронавируса 328 человек, в больницах находится семь человек, в реанимации таких пациентов нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф