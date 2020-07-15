В Финляндии изменили методику сбора статистики по COVID-19

Сотрудники МЧС во время учений по отработке ситуации с выявлением коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) изменил методику сбора статистики по COVID-19 , в результате общее количество заболевших в стране уменьшилось, сообщила в среду организация.

"Реестр инфекционных заболеваний THL изменился, в настоящее время в реестре на пять коронавирусных инфекций меньше, чем во вторник. В Финляндии было диагностировано в общей сложности 7296 коронавирусных инфекций", - говорится в сообщении института, который является в стране главным ведомством, ответственным среди прочего за сбор статистики по коронавирусу.

Во вторник сообщалось о 7301 случае заболеваний коронавирусом в стране.

Корректировка произошла из-за изменения интервала попадания в статистику. Ранее этот интервал составлял три месяца, и один и тот же человек мог попасть в статистику в марте и, например, июне. Сейчас этот интервал составляет один год, уточнили в THL.

По данным на среду, в стране умерли от коронавируса 328 человек, в больницах находится семь человек, в реанимации таких пациентов нет.