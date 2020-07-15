Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574382976.html
В Финляндии изменили методику сбора статистики по COVID-19
Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) изменил методику сбора статистики по COVID-19, в результате общее количество... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917506_0:251:3071:1978_1400x0_80_0_0_6aa3d2b8faab1744e48cd64ba13c616d.jpg
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917506_0:251:3071:1978_1400x0_80_0_0_6aa3d2b8faab1744e48cd64ba13c616d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917506_0:258:2386:2048_1400x0_80_0_0_861f868a6ec87ef83dba58a2a19fc053.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568917506_97:193:1952:2048_1400x0_80_0_0_004aafbc5ec07730a133bc273eb011b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, финляндия, в мире

В Финляндии изменили методику сбора статистики по COVID-19

13:39 15.07.2020
292
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время учений по отработке ситуации с выявлением коронавируса
Сотрудники МЧС во время учений по отработке ситуации с выявлением коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 15 июл - РИА Новости. Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) изменил методику сбора статистики по COVID-19, в результате общее количество заболевших в стране уменьшилось, сообщила в среду организация.
"Реестр инфекционных заболеваний THL изменился, в настоящее время в реестре на пять коронавирусных инфекций меньше, чем во вторник. В Финляндии было диагностировано в общей сложности 7296 коронавирусных инфекций", - говорится в сообщении института, который является в стране главным ведомством, ответственным среди прочего за сбор статистики по коронавирусу.
Во вторник сообщалось о 7301 случае заболеваний коронавирусом в стране.
Корректировка произошла из-за изменения интервала попадания в статистику. Ранее этот интервал составлял три месяца, и один и тот же человек мог попасть в статистику в марте и, например, июне. Сейчас этот интервал составляет один год, уточнили в THL.
По данным на среду, в стране умерли от коронавируса 328 человек, в больницах находится семь человек, в реанимации таких пациентов нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
330000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
Рекомендуем
Заседание Верховной рады Украины
Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили 67 417 новых случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров
Путин и Эрдоган обсудили вопрос о возобновлении авиасообщения
Обстрел вооруженными силами Армении Товузского района Азербайджана
Эксперт оценил военные потенциалы Баку и Еревана
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал слова министра обороны Эстонии о России
Тест на коронавирус
В Приморье смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Полиция в Норвегии
В Норвегии мужчина с ножом напал на трех женщин
Блогерша Николь Тея
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Руки в наручниках
Суд арестовал еще одного предполагаемого московского отравителя
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова призвала вести диалог в обществе на политическую тему
Собор Святой Софии в Стамбуле
Секретные переговоры Греции с турками возмутили греческую общественность
Вид Варшавы
Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата
Отдых на острове Оаху, Гавайи
На Гавайях назвали дату отмены карантинных мер для туристов
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Литве число случаев COVID-19 достигло 1882
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния