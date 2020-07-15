Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября

КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Ранее замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада не будет переносить дату местных выборов из-за эпидемии коронавируса. Он также рассчитывал, что выборы на неподконтрольной Киеву части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября. По закону, парламент отдельным постановлением назначает дату проведения местных выборов.
Согласно документу, выборы не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом при выполнении ряда условий, в частности, "восстановления полного контроля Украины по государственной границе", "разоружения всех незаконных вооруженных формирований", "восстановления конституционного строя и правопорядка", обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на неподконтрольной Киеву территории.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.