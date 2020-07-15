Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября

Согласно документу, выборы не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом при выполнении ряда условий, в частности, "восстановления полного контроля Украины по государственной границе", "разоружения всех незаконных вооруженных формирований", "восстановления конституционного строя и правопорядка", обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на неподконтрольной Киеву территории.