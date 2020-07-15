В лагерях на Черном море отдохнут 800 детей из арктических районов Якутии

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Восемьсот детей из арктических районов Якутии отправят на отдых в летние лагеря Восемьсот детей из арктических районов Якутии отправят на отдых в летние лагеря Сочи Анапы , сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

В республике с рабочим визитом находится заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. В среду она участвовала в пресс-конференции.

По словам министра образования и науки Якутии Михаила Сивцева, в северных районах республики с благополучной эпидобстановкой сегодня работают 22 организации отдыха и оздоровления детей. Оперштаб дал согласие на открытие еще 12 лагерей. "Кроме того, готовимся к отправке детей из арктических районов на Черноморье, у нас есть договоренность организации отдыха для 800 детей в Сочи и Анапу. Как только ситуация нам позволит, мы организуем отправку детей на отдых через "зеленый коридор", - сказал он.

В свою очередь Васильева ответила на вопрос об организации учебного процесса с 1 сентября. "Система образования Якутии показала свою устойчивость. Ни одна школа не была закрыта, и учебный процесс продолжился по плану в режиме онлайн… Учеба 1 сентября начнется в школах, все школьники пойдут в школу в традиционном режиме. Если говорить о проведении школьных линеек, то все будет зависеть от эпидемиологических ситуаций в регионах", - сказала замминистра.

Со 2 июля в Якутии начался второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания. Во вторник глава Якутии подписал указ о продлении режима ограничений по 24 июля.