Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200715/1574382792.html
В лагерях на Черном море отдохнут 800 детей из арктических районов Якутии
Восемьсот детей из арктических районов Якутии отправят на отдых в летние лагеря Сочи и Анапы, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:35
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
сочи
анапа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_0:4:3198:1803_1400x0_80_0_0_a2f9e23d50aba3158175e313f0983ba3.jpg
https://realty.ria.ru/20200714/1574338117.html
республика саха (якутия)
сочи
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_0:4:3198:1803_1400x0_80_0_0_a2f9e23d50aba3158175e313f0983ba3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_a3a24d731e9e4a6bd5dd0f4284ece3c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_450d8cb378ba8257c4634a540b99a716.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), сочи, анапа, общество

В лагерях на Черном море отдохнут 800 детей из арктических районов Якутии

13:35 15.07.2020
113
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дети на набережной в Анапе. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Восемьсот детей из арктических районов Якутии отправят на отдых в летние лагеря Сочи и Анапы, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
В республике с рабочим визитом находится заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. В среду она участвовала в пресс-конференции.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время брифинга в Доме правительства РФ
Вчера, 15:36Республика Саха (Якутия)
Строительство моста через реку Лену в Якутии закончат в 2024 г
По словам министра образования и науки Якутии Михаила Сивцева, в северных районах республики с благополучной эпидобстановкой сегодня работают 22 организации отдыха и оздоровления детей. Оперштаб дал согласие на открытие еще 12 лагерей. "Кроме того, готовимся к отправке детей из арктических районов на Черноморье, у нас есть договоренность организации отдыха для 800 детей в Сочи и Анапу. Как только ситуация нам позволит, мы организуем отправку детей на отдых через "зеленый коридор", - сказал он.
В свою очередь Васильева ответила на вопрос об организации учебного процесса с 1 сентября. "Система образования Якутии показала свою устойчивость. Ни одна школа не была закрыта, и учебный процесс продолжился по плану в режиме онлайн… Учеба 1 сентября начнется в школах, все школьники пойдут в школу в традиционном режиме. Если говорить о проведении школьных линеек, то все будет зависеть от эпидемиологических ситуаций в регионах", - сказала замминистра.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Со 2 июля в Якутии начался второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания. Во вторник глава Якутии подписал указ о продлении режима ограничений по 24 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
200000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)СочиАнапаОбщество
Рекомендуем
Выставка школьной формы
Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
Пустые парты в школьном классе
В ивановские школы придут 11 педагогов по программе "Земский учитель"
Традиционный съезд мусульман Изге Болгар Жыены в Казани
Мусульмане Татарстана помогли малоимущим матерям
Вид города Читы с воздуха
Забайкалье и "Яндекс" запустят образовательные и социальные проекты
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Более 400 детей возвратили из замещающих семей в Москве в 2019 году
Тест на коронавирус
В Приморье смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Школа
В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Белоруссии опубликовали декларацию о доходах Лукашенко
Здание Совета Федерации РФ
Совфед ратифицировал протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Блогерша Николь Тея
Семья назвала причину смерти беременной 24-летней блогерши
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Самолет в небе
В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
15:03Аэропорт Пулково проверяют из-за сообщения о минировании
15:03Голикова призвала проанализировать доступ медицинских изделий на рынок
15:01Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
15:00Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
14:58В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
14:57Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния