https://ria.ru/20200715/1574382792.html
В лагерях на Черном море отдохнут 800 детей из арктических районов Якутии
Восемьсот детей из арктических районов Якутии отправят на отдых в летние лагеря Сочи и Анапы, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:35
2020-07-15T13:35
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
сочи
анапа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_0:4:3198:1803_1400x0_80_0_0_a2f9e23d50aba3158175e313f0983ba3.jpg
https://realty.ria.ru/20200714/1574338117.html
республика саха (якутия)
сочи
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_0:4:3198:1803_1400x0_80_0_0_a2f9e23d50aba3158175e313f0983ba3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_a3a24d731e9e4a6bd5dd0f4284ece3c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151494/25/1514942594_564:0:2612:2048_1400x0_80_0_0_450d8cb378ba8257c4634a540b99a716.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), сочи, анапа, общество
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости.
Восемьсот детей из арктических районов Якутии отправят на отдых в летние лагеря Сочи
и Анапы
, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
В республике с рабочим визитом находится заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. В среду она участвовала в пресс-конференции.
По словам министра образования и науки Якутии Михаила Сивцева, в северных районах республики с благополучной эпидобстановкой сегодня работают 22 организации отдыха и оздоровления детей. Оперштаб дал согласие на открытие еще 12 лагерей. "Кроме того, готовимся к отправке детей из арктических районов на Черноморье, у нас есть договоренность организации отдыха для 800 детей в Сочи и Анапу. Как только ситуация нам позволит, мы организуем отправку детей на отдых через "зеленый коридор", - сказал он.
В свою очередь Васильева ответила на вопрос об организации учебного процесса с 1 сентября. "Система образования Якутии показала свою устойчивость. Ни одна школа не была закрыта, и учебный процесс продолжился по плану в режиме онлайн… Учеба 1 сентября начнется в школах, все школьники пойдут в школу в традиционном режиме. Если говорить о проведении школьных линеек, то все будет зависеть от эпидемиологических ситуаций в регионах", - сказала замминистра.
Со 2 июля в Якутии начался второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Вместе с тем сохраняется масочный режим, не снимается запрет на массовые мероприятия, работу кинотеатров и организаций общественного питания. Во вторник глава Якутии подписал указ о продлении режима ограничений по 24 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф