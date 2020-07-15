Бальбек прокомментировал слова министра обороны Эстонии о России

"У эстонского министра обороны какой-то маниакальный синдром русофобии. Несмотря на то, что ни один из прогнозов НАТО по вторжению России в Прибалтику не сбылся, там по-прежнему готовятся дать нам решительный бой. И хотя военный потенциал всех балтийских республик вместе с их замечательными союзниками учитывается нами в размере арифметической погрешности и не рассматривается даже как отдельный рубеж обороны, тем не менее, у министра обороны обострился приступ милитаризма, которым он искренне пытается поделиться с новобранцами", - заявил Бальбек РИА Новости.