Бальбек прокомментировал слова министра обороны Эстонии о России

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя выступление министра обороны Эстонии Юри Луйка, назвавшего Россию врагом, выразил мнение, что у эстонского министра обострился приступ милитаризма.
Ранее министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в Силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
"У эстонского министра обороны какой-то маниакальный синдром русофобии. Несмотря на то, что ни один из прогнозов НАТО по вторжению России в Прибалтику не сбылся, там по-прежнему готовятся дать нам решительный бой. И хотя военный потенциал всех балтийских республик вместе с их замечательными союзниками учитывается нами в размере арифметической погрешности и не рассматривается даже как отдельный рубеж обороны, тем не менее, у министра обороны обострился приступ милитаризма, которым он искренне пытается поделиться с новобранцами", - заявил Бальбек РИА Новости.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.