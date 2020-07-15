В Приморье смягчили ряд ограничений по коронавирусу

"В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, но с учетом текущей эпидобстановки край постепенно снимает ограничения, вызванные эпидемией. Так, с 15 июля при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований может быть возобновлена работа предприятий общественного питания, обеспеченных сетями централизованного водоснабжения, канализации и базовым набором производственных участков", - говорится в сообщении.

Решение об открытии касается также гостиниц, отелей, баз отдыха, мотелей, апартаментов, хостелов и пляжей – при условии подачи уведомления властям региона и прохождения мониторинга. При этом расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут.