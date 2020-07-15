https://ria.ru/20200715/1574382630.html
В Приморье смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Базы отдыха, хостелы и рестораны в Приморье с 15 июля могут начать принимать клиентов при соблюдении мер безопасности против коронавируса, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:36
2020-07-15T13:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости.
Базы отдыха, хостелы и рестораны в Приморье с 15 июля могут начать принимать клиентов при соблюдении мер безопасности против коронавируса
, сообщает правительство региона.
"В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, но с учетом текущей эпидобстановки край постепенно снимает ограничения, вызванные эпидемией. Так, с 15 июля при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований может быть возобновлена работа предприятий общественного питания, обеспеченных сетями централизованного водоснабжения, канализации и базовым набором производственных участков", - говорится в сообщении.
Для этого предприятия общепита должны уведомить министерство промышленности или торговли Приморского края
и пройти соответствующий мониторинг.
Решение об открытии касается также гостиниц, отелей, баз отдыха, мотелей, апартаментов, хостелов и пляжей – при условии подачи уведомления властям региона и прохождения мониторинга. При этом расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут.
В Приморье зафиксировано 5236 случаев коронавируса, выздоровели 3963 человек, умерли 60.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.