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Распространение нового коронавируса
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В Приморье смягчили ряд ограничений по коронавирусу
Базы отдыха, хостелы и рестораны в Приморье с 15 июля могут начать принимать клиентов при соблюдении мер безопасности против коронавируса, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:36
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353
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В Приморье смягчили ряд ограничений по коронавирусу

13:36 15.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Базы отдыха, хостелы и рестораны в Приморье с 15 июля могут начать принимать клиентов при соблюдении мер безопасности против коронавируса, сообщает правительство региона.
"В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, но с учетом текущей эпидобстановки край постепенно снимает ограничения, вызванные эпидемией. Так, с 15 июля при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований может быть возобновлена работа предприятий общественного питания, обеспеченных сетями централизованного водоснабжения, канализации и базовым набором производственных участков", - говорится в сообщении.
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Для этого предприятия общепита должны уведомить министерство промышленности или торговли Приморского края и пройти соответствующий мониторинг.
Решение об открытии касается также гостиниц, отелей, баз отдыха, мотелей, апартаментов, хостелов и пляжей – при условии подачи уведомления властям региона и прохождения мониторинга. При этом расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут.
В Приморье зафиксировано 5236 случаев коронавируса, выздоровели 3963 человек, умерли 60.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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