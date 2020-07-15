Минтранс оценил возможные сроки вывода беспилотников на российские дороги

"Здесь мы сталкиваемся с одним из наиболее серьезных препятствий для полноценного безопасного внедрения беспилотного транспорта - это отсутствие полного комплекта нормативной базы. Такая ситуация не только в России, во многих странах проблема состоит в том же, и, конечно, вопросы безопасности транспорта - как в России, так и во всем мире - приоритет в работе регуляторов", - поясняет Семенов.