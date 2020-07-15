В США выявили 67 417 новых случаев COVID-19

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото

Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

© AP Photo / John Minchillo Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рекордные 67,4 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает Рекордные 67,4 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 67 417 случаев заражения, 900 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

Днем ранее эти показатели составляли 58 114 случаев заражения и 400 летальных исходов.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 431 574 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 136 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 13,3 миллиона заразившихся и более 578 тысяч летальных исходов.