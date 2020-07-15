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В США выявили 67 417 новых случаев COVID-19
Рекордные 67,4 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T13:41
университет джонса хопкинса
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353
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 67 417 новых случаев COVID-19

13:41 15.07.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Рекордные 67,4 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в США, еще 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в стране зафиксировали 67 417 случаев заражения, 900 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.
Днем ранее эти показатели составляли 58 114 случаев заражения и 400 летальных исходов.
По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 431 574 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 136 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, зарегистрировали свыше 13,3 миллиона заразившихся и более 578 тысяч летальных исходов.
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Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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